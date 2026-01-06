엔키화이트햇, UAE 보안 시장 공략…현지 기업 '사이버쉴드'와 협력

엔키화이트햇(대표 이성권)은 5일 UAE(아랍에미리트연합국) 사이버 보안 기업 사이버쉴드 인텔리전스(CyberShield Intelligence)와 현지 사이버 보안 시장 진출 협력을 위한 양해각서(MOU)를 교환했다고 밝혔다.

사이버쉴드 인텔리전스는 인공지능(AI)과 사이버 보안을 중심으로 컨설팅, 교육·훈련, 통합 보안 솔루션을 제공하는 UAE 기업이다. 현지 기업과 기관을 대상으로 실무 중심의 보안 서비스와 교육 프로그램을 운영하고 있다.

최근 UAE를 포함한 중동 지역에서는 디지털 전환 가속화와 함께 AI 기반 침투테스트, 자동화된 취약점 탐색, 실제 공격 시나리오를 반영한 프리미엄 모의해킹 등 공격자 관점의 보안 역량 수요가 확대되고 있다. 특히 침투테스트 지원 도구, 고도화된 침투테스트, 보안 기술 연구(R&D), AI 활용 침투테스트 분야는 글로벌 수준의 기술 경쟁력이 요구되는 영역으로 꼽힌다.

엔키화이트햇 이성권 대표(왼쪽)와 사이버쉴드 Chan Yeob Yeun 어드바이저가 MOU를 맺고 있다.

엔키화이트햇은 이번 협약을 통해 자사 공격표면관리(ASM) 및 모의해킹 통합 플랫폼 'OFFen', 실무 중심 보안 교육·훈련 플랫폼 'CAMP', 그리고 침투테스트 및 보안 기술 연구(R&D) 서비스를 MOU를 맺은 사이버쉴드 인텔리전스와 협력, UAE 현지 기업과 기관에 공급할 계획이다.

특히 엔키화이트햇 소속 연구원들은 중동 최대 규모 보안 행사인 '블랙햇 MEA 2025 CTF' 파이널에서 상위권 성과를 기록, 공격자 관점의 실전 보안 역량을 현지 무대에서 입증한 바 있다.

관련기사

두 회사는 엔키화이트햇의 화이트해커 기반 침투테스트 기술력과 사이버쉴드 인텔리전스의 현지 네트워크 및 시장 전문성을 결합, UAE 시장 요구에 부합하는 실질적인 보안 서비스 제공에 나설 예정이다.

이성권 엔키화이트햇 대표는 “UAE는 정부와 산업 전반에서 사이버 보안을 핵심 경쟁력으로 인식하고 있는 시장”이라며 “엔키화이트햇의 침투테스트 기술력과 AI 기반 보안 역량을 바탕으로 현지 환경에 적합한 보안 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.