엔키화이트햇, 12월 초 'ACDC'서 '오펜' 선뵌다

오펜시브 보안 전문 기업 엔키화이트햇(대표 이성권)은 12월 1일부터 2일까지 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 개최되는 ‘2025 ACDC (AI Cyber Defense Contest)’ 에서 올인원 오펜시브 보안 플랫폼 ‘오펜(OFFen)’을 전시한다고 28일 밝혔다.

과학기술정보통신부가 주최하는 ACDC 2025는 올해 처음으로 개최되는 공공 AI 보안 행사다. ‘모두를 위한 인공지능, 모두를 위한 보안(AI for All, Security for All)’을 주제로, 최신 AI 보안 기술을 공유하고 체험하는 다양한 프로그램과 AI 해킹방어대회가 진행된다.

엔키화이트햇은 이번 행사에서 오펜시브 보안 플랫폼인 ‘오펜(OFFen)’을 통해 AI로 인해 더욱 빠르고 교묘해진 사이버 위협에 대응하는 해법을 제시한다. ‘오펜’은 공격 표면 관리(ASM)와 서비스형 모의해킹(PTaaS)을 통합해 구독형으로 제공하는 플랫폼이다.

엔키화이트햇이 '2025 ACDC'에 참가한다. (사진=엔키화이트햇)

엔키화이트햇은 향후 ‘오펜’에 AI 기반의 자동 취약점 식별 및 진단 연계 기능을 탑재할 예정이다. 이 기술은 AI가 웹 페이지의 복잡한 구조와 문맥을 스스로 이해하여 잠재적 취약점을 식별하고, 공격자 관점에서 시나리오를 생성해 검증까지 수행하는 것을 목표로 한다.

관련기사

이를 통해 기업은 ‘오펜’ 하나로 수시로 바뀌는 공격 표면을 끊임없이 모니터링하는 ‘자동화 역량’과, 플랫폼 내에서 실시간으로 소통하며 심층적인 문제를 해결해 주는 ‘화이트해커의 전문성’을 동시에 활용할 수 있게 된다. 이는 보안 인력이 부족한 기업도 AI 시대의 위협에 맞서 전략적인 보안 강화를 실현할 수 있는 효율적인 방안이 될 것으로 기대된다.

이성권 엔키화이트햇 대표는 “AI 기술의 발전은 방어자뿐만 아니라 공격자에게도 강력한 무기가 되고 있다”며, “엔키화이트햇은 세계 수준의 화이트해커 노하우에 고도화된 AI 기술을 접목해 나갈 ‘오펜’을 통해, 기업들이 변화하는 위협 환경에서도 지속 가능한 보안 체계를 유지할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.