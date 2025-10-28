엔키화이트햇, 방글라데시 기업 아코테와 협력 현지 보안시장 진출

오펜시브 보안 전문기업 엔키화이트햇(대표 이성권)은 방글라데시 IT 기업 아코테(Acote, 대표 김귀천)와 현지 사이버 보안 시장 공동 개척을 위한 양해각서(MOU)를 교환했다고 27일 밝혔다.
아코테는 방글라데시 정부 및 금융 기관을 대상으로 IT 솔루션과 컨설팅을 제공하는 현지 IT 기업이다. 최근 방글라데시 정부는 사이버 보안 인프라 및 인력 육성에 대한 강력한 의지를 보이고 있다. 엔키화이트햇은 이번 협약을 통해 아코테에 핵심 자산인 ‘세계 최고 수준의 화이트해커 기술력’을 제공한다.
엔키화이트햇은 검증된 기술력과 아코테의 현지 네트워크 및 시장 전문성을 결합해 방글라데시 시장개척에 나설 계획이다. 양사는 △엔키화이트햇의 기술력과 노하우를 기반으로 방글라데시 현지 해킹 대회를 공동 개최하고 △현지 실무자를 대상으로 한 사이버 보안 역량 강화 교육을 지원한다.
엔키화이트햇은 현지 보안 인재를 직접 발굴 및 육성해 방글라데시 보안 생태계 조성에 기여한다. 현지 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 신뢰받는 보안 파트너로서의 입지를 선점할 것으로 기대된다.
엔키화이트햇 이성권 대표는 “방글라데시는 정부 주도로 사이버 보안의 중요성이 그 어느 때보다 높아지고있는 기회의 시장”이라며 “엔키화이트햇의 검증된 기술력과 아코테의 강력한 현지 네트워크 및 실행력을 결합해 방글라데시 보안 시장을 선도할 것이다”고 밝혔다.