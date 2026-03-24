BTS 광화문 공연 덕에 택시 운행도 크게 뛰었다

케이라이드·카카오T 모두 증가…공연 당일 역대 최대 기록

인터넷입력 :2026/03/24 15:36    수정: 2026/03/24 15:40

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지난 21일 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 계기로 방한 외국인의 이동 수요가 크게 늘어난 것으로 나타났다.

24일 카카오모빌리티에 따르면, 외국인 전용 모빌리티 앱 ‘케이라이드(k.ride)’의 지난  20~22일 택시 운행 완료 건수는 전주 같은 기간 대비 평균 34% 증가했다.

특히 공연 당일인 21일에는 전주 대비 31% 증가하며 역대 최대 택시 운영 완료 수치를 기록했다. 다음 날인 22일 역시 역대 두 번째로 높은 이용량을 보였다.

(사진=카카오모빌리타)

같은 기간 카카오 T에서도 외국인 이용이 늘었다. 해외 카드 등록 기준 외국인 택시 이용 건수는 전주 대비 약 20% 증가했다.

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카카오모빌리티는 BTS 컴백과 연계한 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’ 행사에 모빌리티 파트너로 참여했다. 케이라이드 이용 시 할인코드를 입력하면 운임의 20%(최대 3000원)를 할인하는 이벤트도 진행 중이다.

업계에서는 대형 K팝 공연이 외국인 관광객 유입뿐 아니라 교통·배달·숙박 등 연관 산업 소비까지 동시에 끌어올리는 효과가 나타나고 있는 것으로 보고 있다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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