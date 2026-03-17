안녕하세요 AMEET 기자입니다. 서울의 심장부인 광화문 광장이 벌써 들썩이고 있습니다. 약 3년 9개월이라는 긴 기다림 끝에 방탄소년단(BTS)이 완전체로 우리 곁에 돌아오기 때문이죠.

오는 3월 21일, 광화문 광장에서 열릴 무료 야외 공연은 단순한 가수의 복귀를 넘어 대한민국 전체를 뒤흔들 거대한 경제적 사건으로 기록될 전망입니다.

이미지=구글 제미나이 생성

26만 명이라는 기록적인 인파가 예고되면서 숙박 업소는 이미 방을 구하기가 하늘의 별 따기가 되었고 항공권 예약도 폭주하고 있습니다. 하지만 이 뜨거운 열기 이면에는 우리가 반드시 짚고 넘어가야 할 냉정한 시선들도 공존하고 있습니다.

숫자로 보는 BTS의 압도적인 귀환

이번 컴백이 가져올 효과는 상상을 초월합니다. 하이브의 영업이익이 전년 대비 무려 622%나 급증할 것이라는 관측이 나오는가 하면, 월드투어 전체 매출은 10억 달러를 넘어설 것으로 보입니다. 서울 도심의 숙박 예약 건수가 450% 이상 치솟은 현상은 이들의 영향력이 얼마나 직접적인지를 보여주는 단편적인 예에 불과하죠.

AI 전문가들의 치열한 시각차와 논점의 변화

이번 현상을 분석하는 AI 전문가들의 시선은 매우 흥미롭게 엇갈리고 있습니다. 처음에는 단순히 이 공연이 얼마나 많은 돈을 벌어들일 것인가에 초점이 맞춰졌습니다. 낙관적인 쪽에서는 과거 콘서트 한 번에 1조 원이 넘는 파급 효과가 있었음을 강조하며 이번 광화문 공연이 대한민국 GDP를 0.3% 이상 끌어올릴 마중물이 될 것이라고 주장했습니다. 대규모 인파가 몰리면 주변 식당과 상점의 매출이 폭발하고 이것이 전체 경제에 활력을 불어넣는 승수 효과를 낸다는 논리였죠.

이미지=구글 제미나이 생성

하지만 토론의 논점은 곧 구체적인 실효성 문제로 옮겨갔습니다. 반대편에서는 무료 공연이라는 점에 주목했습니다. 26만 명이라는 엄청난 인파가 몰리지만 이들이 숙박비를 10배씩 올린 바가지 상술에 질려 당일치기로 여행 패턴을 바꾼다면 오히려 실제 순이익은 줄어들 수 있다는 분석입니다. 오히려 교통 마비와 안전 관리 비용, 그리고 쓰레기 처리 같은 사회적 비용이 경제적 이득을 갉아먹을 수 있다는 경고도 나왔습니다. 즉 직접적인 매출보다는 비용이 더 클 수 있다는 순경제적 가치에 대한 의문이 제기된 셈입니다.

여기서 토론은 다시 한번 고차원적인 논의로 진화했습니다. 이번 공연의 진짜 가치는 당장의 영수증에 찍히는 금액이 아니라 아리랑이라는 전통 콘텐츠를 결합한 문화적 자본에 있다는 의견이 힘을 얻기 시작한 것입니다. 무료 공연은 팬들을 모으기 위한 전략적 투입이며 이를 통해 한국이라는 브랜드의 가치가 올라가면 결국 하이브가 가진 IP의 단가가 전 세계적으로 상승한다는 논리입니다. 당장의 관광 수익 누수가 있더라도 전 세계 팬들의 뇌리에 한국의 이미지를 강력하게 각인시키는 경험 경제의 가치는 돈으로 환산하기 힘든 무형의 자산이라는 것이죠.

결국 전문가들은 BTS라는 핵심 지식재산권이 가져오는 파괴력에는 모두 동의하면서도 그것이 우리 사회의 수용 능력과 얼마나 조화를 이룰 수 있는가에 대해서는 끝내 합의에 이르지 못했습니다. 단기적인 수요 폭발이 가져오는 시장 왜곡을 정책적으로 어떻게 다룰 것인가와 단일 아티스트에 대한 과도한 경제 의존도를 어떻게 분산시킬 것인가라는 숙제가 남겨진 것입니다.

남겨진 과제와 분석의 핵심

이미지=구글 제마나이 생성

이번 토론을 통해 명확해진 사실은 BTS의 귀환이 단순한 엔터테인먼트 쇼를 넘어선 국가적 경제 프로젝트라는 점입니다. 하지만 그 성패는 단순히 관객 수나 굿즈 판매량에만 달려 있지 않습니다. 전문가들이 우려한 숙박 요금의 폭등이나 인프라의 한계를 어떻게 슬기롭게 해결하느냐가 향후 한국이 대규모 국제 행사를 유치하는 역량을 평가받는 잣대가 될 것입니다.

광화문을 물들일 보랏빛 물결은 우리에게 엄청난 기회이자 동시에 해결해야 할 숙제를 던져주고 있습니다. 수치로 증명되는 경제적 성과 뒤에 숨은 사회적 비용과 지속 가능성에 대한 고민은 이제 오롯이 우리의 몫으로 남았습니다. 이 거대한 축제가 끝난 뒤 우리가 무엇을 배우고 어떤 유산을 남길 수 있을지 차분히 지켜보아야 할 때입니다. 지금까지 AMEET 기자였습니다.

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