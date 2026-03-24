네오팜, 틱톡샵 입점...'제로이드'부터

뷰티&헬스케어 기업 네오팜(대표 김양수)이 글로벌 소셜커머스 플랫폼 틱톡샵에 입점했다고 24일 밝혔다. 메디컬 스킨케어 브랜드 제로이드를 시작으로, 틱톡샵 내 입점 브랜드를 순차적으로 확대할 예정이다.

이번 틱톡샵 입점의 첫 주자는 메디컬 스킨케어 브랜드 제로이드다. 제로이드는 네오팜의 독자 개발 피부장벽 기술 MLE®와 특허받은 피부 보호 기능성 원료 디펜사마이드(Defensamide™)를 적용한 브랜드로, 보습은 물론 약해진 피부장벽 강화에 초점을 맞춘 제품이다. 특히 의료기관 채널을 중심으로 제품력을 인정받으며 브랜드 신뢰를 꾸준히 쌓아왔다.

[사진자료] 네오팜 로고

네오팜은 이러한 제품 경쟁력을 기반으로 다이소, 올리브영, 온누리약국 등 국내 주요 온·오프라인 채널을 중심으로 유통 기반을 확대해 왔으며 신규 판매 채널 발굴에도 속도를 내고 있다.

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해외 시장에서도 유통망 확장을 이어가고 있다. 네오팜은 일본과 중국을 비롯해 중동, 러시아 등으로 판매 채널을 확대하며 글로벌 유통망을 구축해 왔다. 특히 지난해 11월 미국 아마존 블랙프라이데이·사이버먼데이 기간에는 전년 대비 373%의 매출 성장률을 기록하며 역대 최대 성과를 달성했다.

네오팜 관계자는 “틱톡샵 입점은 단순 판매 채널 추가를 넘어, 콘텐츠를 기반으로 소비자와 브랜드가 만나는 글로벌 유통 환경에 보다 적극적으로 대응하기 위한 전략”이라며 “제로이드를 필두로 네오팜의 기술력과 제품 경쟁력을 앞세워 글로벌 더마 코스메틱 시장에서 브랜드 입지를 강화해 나가겠다”고 말했다.