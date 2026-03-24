누리하우스, 62억 규모 ‘K-뷰티 전문 벤처펀드’ 결성

글로벌 크리에이터 경제 OS(운영체제) 기업 누리하우스(대표 백아람)는 '헬리오스 누리공방 벤처투자조합 제1호'(이하 누리공방 펀드)를 성공적으로 결성했다고 24일 밝혔다. K-뷰티에 대한 높은 이해도를 보유한 전략적 투자자(SI) 및 주요 기관(LP)가 출자자로 합류했으며, 목표 금액 62억 원은 지난해 10월 결성 개시 후 5개월 만에 전액 모집 완료됐다.

이번 펀드는 단순 재무 투자가 아닌, 투자 집행 즉시 누리라운지(마케팅 플랫폼)·누리글로우(글로벌 유통 인프라)와 연동되는 '실행 일체형 구조'를 채택한 것이 핵심이다.

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투자받은 브랜드는 누리하우스의 전사 인프라에 즉각 통합되어 ▲AI Agent 기반 크리에이터 정밀 매칭 인프라 ▲콘텐츠 발행노하우 기반 마케팅 캠페인지원 ▲코스트코· 타겟·울타(Costco·Target·Ulta) 등 미국 유통 채널 진입 지원을 패키지로 제공받는다.

이번 펀드는 기존 뷰티 투자 VC가 자금만 투자하는 것과 달리, 투자와 함께 마케팅 실행과 유통 채널 지원이 함께 포함된다. 투자를 받음과 동시에 누리라운지의 50만여 크리에이터 DB와 캠페인 퍼포먼스 데이터가 직접 투자 브랜드에 적용되며 글로벌 유통 인프라(누리글로우)를 통한 해외 진출 루트 또한 선확보된다.

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누리하우스는 2026년 상반기 중 펀드를 기반으로 한 첫 브랜드 투자를 집행하며, K-뷰티 분야 전문 VC 및 글로벌 파트너사와의 협업을 단계적으로 확대할 계획이다. 올해 하반기부터는 투자 브랜드의 미국·동남아 시장 내 실전 캠페인 성과를 공개하며 '실행형 펀드'로서의 차별화된 트랙레코드를 축적할 예정이다.

누리하우스 백아람 대표는 “그간 K-뷰티 시장에서 누리하우스가 증명해 온 크리에이터와 브랜드 간의 시너지, 그 잠재성을 인정받아 펀드 결성에 성공했다”며 “K-뷰티 브랜드들이 스스로 글로벌 시장을 개척하고 성장 기회를 공정하게 나누는 구조를 만들고, 자본·콘텐츠·크리에이터·브랜드가 선순환하는 플랫폼 생태계를 통해 국내 뷰티 산업 전반에 새로운 성장 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.