이그니스, 새 스킨케어 브랜드 '오원' 선봬

라이프스타일 브랜드 기업 이그니스(대표 박찬호)가 클린 뷰티 브랜드 ‘오원(O1)’을 공식 출시하고, ‘오원 효소 클렌징 볼’ 3종을 선보였다고 24일 밝혔다.

오원은 피부 본연의 균형과 건강한 피부 환경에 주목한 클린 스킨케어 브랜드로, 피부 친화적인 성분과 기술력을 기반으로 간편하면서도 효과적인 스킨케어 솔루션을 제안한다. 이그니스는 이번 론칭을 통해 뷰티 사업 포트폴리오를 확장하고 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

이번에 공개된 ‘효소 클렌징 볼’은 이그니스의 혁신적인 기획을 바탕으로 글로벌 1위 화장품 ODM 기업 코스맥스의 신기술을 적용해 독점계약한 ‘3세대 효소 클렌저’다. 기존 효소 세안제의 번거로운 파우더 제형을 개선해 한 알씩 사용하는 볼 타입으로 구현한 것이 특징이다.

오원 효소 클렌징 볼

‘오원 효소 클렌징 볼’은 물에 닿으면 부드럽게 녹아 풍성한 거품을 형성하며, 피부 노폐물과 묵은 각질을 자극 없이 제거한다. 리파아제, 파파인, 프로테아제 등 3종 복합 효소 성분을 함유해 피지 및 각질 케어에 도움을 주며, 인체 적용 시험을 통해 클렌징 및 피부결 개선 효과도 확인됐다. 이를 통해 각질 제거, 클렌징, 피부 컨디셔닝을 한 번에 해결할 수 있는 3 in 1 제품으로 완성됐다.

또한 한 알씩 사용하는 컴팩트한 볼 타입 제형으로 제작돼 운동, 여행 등 다양한 라이프스타일 환경에서도 간편하게 사용할 수 있는 점 역시 강점이다.

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라인업은 피부 고민에 따라 선택할 수 있도록 3종으로 구성됐다. ‘쌀 효소 클렌징 볼’은 피부결 정돈과 톤업 케어에, ‘팥 효소 클렌징 볼’은 피지 및 모공 케어에, ‘시카 효소 클렌징 볼’은 민감 피부 진정과 피부 장벽 케어에 도움을 준다.

오원 브랜드총괄 조연경 이사는 “코스맥스의 신기술과 이그니스의 상품기획 역량을 결합해 완성한 효소 클렌징 볼은 간편함과 효능을 동시에 구현한 차세대 클렌징 솔루션”이라며 “한국 시장을 시작으로 글로벌 시장까지 브랜드 확장을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.