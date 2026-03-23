영덕 풍력 발전기 이번엔 화재… 작업자 1명 숨지고 2명 실종

경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지에 설치된 풍력발전기 19호기에서 화재가 발생해 작업자 1명이 숨지고 2명이 실종됐다. 영덕 풍력단지에서는 지난달에도 풍력발전기 타워가 꺾여 도로를 덮친 사고가 발생했다.

23일 경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시 11분경 정비 중이던 풍력발전기에서 화재가 발생했다. 화재로 정비 용역을 맡은 작업자 3명 가운데 1명이 숨지고 2명은 연락이 두절됐다. 경찰과 소방당국은 사망자 신원을 확인 중이며 실종된 2명을 수색 중이다.

23일 오후 1시 11분께 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 풍력발전기에서 화재가 발생했다.(사진=뉴시스·독자 제공)

기후에너지환경부는 사고 풍력발전기가 운행 중이 아닌 정비 중에 발생한 화재사고로 파악하고 원인을 조사 중이다. 한국전기안전공사도 인원을 급파했다.

소방과 경찰·산림 당국 등은 풍력발전기 블레이드 잔해 등의 낙하로 인한 피해 방지 작업과 함께 화재 진화 작업 중이다.