영덕 풍력 발전기 이번엔 화재… 작업자 1명 숨지고 2명 실종

경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지에 설치된 풍력발전기 19호기에서 화재가 발생해 작업자 1명이 숨지고 2명이 실종됐다. 영덕 풍력단지에서는 지난달에도 풍력발전기 타워가 꺾여 도로를 덮친 사고가 발생했다.
23일 경북소방본부 등에 따르면 이날 오후 1시 11분경 정비 중이던 풍력발전기에서 화재가 발생했다. 화재로 정비 용역을 맡은 작업자 3명 가운데 1명이 숨지고 2명은 연락이 두절됐다. 경찰과 소방당국은 사망자 신원을 확인 중이며 실종된 2명을 수색 중이다.
기후에너지환경부는 사고 풍력발전기가 운행 중이 아닌 정비 중에 발생한 화재사고로 파악하고 원인을 조사 중이다. 한국전기안전공사도 인원을 급파했다.
소방과 경찰·산림 당국 등은 풍력발전기 블레이드 잔해 등의 낙하로 인한 피해 방지 작업과 함께 화재 진화 작업 중이다.
관련기사
- 기후부, 노후 풍력발전기 특별안전점검 나서2026.02.05
- 기후부, 풍력발전 전주기 관리전략 마련…풍력산업생태계 구축2026.02.27
- 기후부, 풍력발전설비 긴급 현장점검…점검대상 총 114기로 확대2026.02.11
- 기후부, 해상풍력 보급 가속 전담조직 ‘해상풍력발전추진단’ 출범2025.12.29