기후부, 노후 풍력발전기 특별안전점검 나서

기후에너지환경부는 지난 2일 발생한 영덕 풍력발전기 타워 꺾임 사고와 관련해 국민 불안을 해소하고 추가 사고를 예방하기 위해 노후 풍력발전기를 대상으로 27일까지 특별안전점검을 실시한다고 5일 밝혔다.

특별안전점검 대상은 유사사고 발생 가능성이 있는 20년 이상 가동한 노후 발전기나 동일 제조사·동일 용량 발전기 80기다. 특별안전점검은 발전사 자체 안전점검을 실시한 후 한국전기안전공사가 현장점검을 통해 확인 및 점검하는 방식으로 진행된다.

지난 2일 오후 영덕군 영덕읍 창포풍력발전단지 풍력발전기가 꺾여 도로에 쓰러져 있다.(사진=독자제공,뉴스1)

기후부는 이번 특별안전점검을 통해 풍력발전 설비의 구조적 안전성과 관리실태를 면밀히 점검하고, 부적합·미흡사항이 확인된 시설은 조속한 시설보완이 이뤄질 수 있도록 조치할 계획이다.

관련기사

또 풍력발전설비 안전강화를 위해 풍력발전설비 넘어짐에 따른 반경 내 도로나 건물 등이 있는 경우 설치를 제한하는 등 필요한 조치도 적극 검토하기로 했다.

박덕열 기후부 수소열산업정책관은 “풍력발전설비는 핵심 재생에너지 발전원”이라며 “철저한 원인파악과 안전관리를 통해 국민의 신뢰를 받을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.