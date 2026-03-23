세 차례 논의 끝에 호선...김우석 방미심위 상임위원 선출

방송미디어통신심의위원회가 출범 5개원 만에 상임위원 선출까지 마쳤다.

방미심위는 23일 오후 목동 방송회관에서 전체회의를 열고 김우석 위원을 상임위원으로 선출했다.

지난 2021년부터 2024년까지 이전 조직인 방송통신심의위원회의 국민의힘 몫 비상임 위원을 지낸 김우석 상임위원은 국민대 행정대학원 객원교수, 대통령직속 국민통합위원회 자문위원 등을 지낸 인물이다.

방미심위에는 국회의장이 국민의힘 원내대표와 협의에 따라 추천됐다.

김우석 방미심위 위원, 사진_뉴스1

앞서 지난 12일 출범 이후 첫 전체회의에서 고광헌 위원을 위원장으로, 김민정 위원을 부위원장으로 각각 호선했으나 김우석 위원의 상임위원 호선은 이뤄지지 않았다.

이후 16일 회의에서도 상임위원 호선안은 결론을 내리지 못했다.

김우석 위원이 정치 심의에 가담했다는 내부 비판이 거셌기 때문이다. 이를테면 뉴스타파의 김만배 녹취록 인용 보도 방송사에 무더기 중징계를 내리는데 주도했으나 법원 판결에서 줄줄이 취소된 게 대표적인 사례다.

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방송 내용 심의에 정치적 독립성을 강화해야 한다는 위원회 안팎의 분위기를 반영하지 못했다는 비판이 거셌다. 이 때문에 구성원들의 반발이 적지 않았다.

9명의 위원와 상임위원이 갖춰졌고, 고광헌 위원에 대한 국회 인사청문까지 마치면 방미심위는 인적 구성을 완료하게 된다. 기존 조직에서 미뤄진 심의가 눈덩이처럼 불어난 가운데 지방선거를 앞두고 선거방송심의가 조직의 우선 업무가 될 전망이다.