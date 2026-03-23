AI 데이터센터 지속가능성이 승부처…한국데이터센터연합회·GRESB 맞손

한국데이터센터연합회와 글로벌 부동산 지속가능성 벤치마크(GRESB)가 손잡고 국내 데이터센터 산업의 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 경쟁력 강화에 나선다.

한국데이터센터연합회는 김윤진 GRESB 한국대표와 데이터센터 산업 발전과 양 기관의 역량·자원 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

인공지능(AI)의 확산으로 국내외 데이터센터 산업은 효율 개선을 넘어 전력과 자원을 얼마나 지속가능하게 조달·운영하느냐가 사업 성패를 좌우하는 단계에 접어들었다. 전력 수요 급증과 탄소 규제 강화 속 에너지 효율·재생에너지 전환·물 관리 등이 운영 안정성과 비용 경쟁력을 동시에 결정짓는 핵심 기준으로 부상했다.

(사진=한국데이터센터연합회)

양 기관은 이번 협약을 통해 데이터센터 산업 관련 정보 공유, 인력 양성을 위한 교육사업 협력, 세미나·컨퍼런스·포럼 등 각종 행사 공동 기획·운영에 나선다.

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한국데이터센터연합회는 정책연구·법제도 개선·그린데이터센터 인증 운영·데이터센터 서밋 코리아 개최 등 국내 데이터센터 산업계를 대표하는 협회다. GRESB는 부동산·인프라 등 실물자산의 지속가능성을 심사하고 시장 벤치마크를 제공하는 국제기관이다. 전 세계 주요 기관투자자들이 실물자산 투자 의사결정의 기본 지표로 활용하고 있다.

한국데이터센터연합회 관계자는 "GRESB와 함께 글로벌 ESG 표준에 부합하는 지속가능성 체계 확립과 산업 전반의 경쟁력 강화·투자 활성화도 추진할 예정"이라고 말했다.