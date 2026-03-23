한국로봇산업진흥원, 올해 서비스로봇 실증사업 지원 과제 모집

한국로봇산업진흥원은 '2026년 서비스로봇 실증사업' 지원 과제를 모집한다고 23일 밝혔다. 서비스로봇 확산과 규제 개선, 다종·다수 로봇 융합 실증을 통해 산업 생태계를 고도화하는 것이 목적이다.

이번 사업은 공공 및 민간 현장을 중심으로 서비스로봇을 실증하며 다양한 분야에서 활용 확산을 목표로 한다. 올해 예산 규모는 총 127억원이며, 수행 기간은 협약일로부터 2026년 12월 31일까지다.

이번 공고는 ▲서비스로봇 실증사업 ▲규제혁신 로봇 실증사업 ▲대규모 융합 로봇 실증사업 등 총 3개 사업으로 구성되며 서비스로봇 도입·확산, 규제해결, 다종 로봇 융합 운영 등 폭넓은 지원체계를 구축한 것이 특징이다.

한국로봇산업진흥원 본관 전경(사진=한국로봇산업진흥원)

‘서비스로봇 실증사업’은 공공 및 민간, 해외 수요처를 대상으로 로봇 도입과 활용 확산을 지원하는 사업이다. ▲공공확산형 ▲민간·지역 확산형 ▲해외실증형 3개 유형으로 운영되며 실제 산업 및 생활 현장에서의 서비스 로봇 적용을 통해 시장 확산 및 수요 창출을 촉진할 계획이다.

각 유형별 국비지원 제한은 없으나 민간부담금 매칭 기준이 존재한다. 공공확산형은 최소 30%, 민간·지역 확산형과 해외실증형은 최소 50% 민간부담금을 매칭해야 한다.

‘규제혁신 로봇 실증사업’은 로봇을 보급 및 확산 과정에서 발생하는 규제 애로를 해소하기 위한 사업이다. ▲규제발굴형 ▲규제해결형(자유공모, 과제제시)으로 구성되며 규제 발굴부터 제품 개조·개량, 실증을 통한 안전성·효과성 검증을 지원하여 로봇 시장 진입을 저해하는 규제 해소를 추진한다.

규제발굴형은 과제당 최대 0.6억원(국비전액지원), 규제해결형은 과제당 최대 3억원(국비 기준) 내외로 민간부담금(자유공모 최소 50%, 과제제시형 최소 30%) 매칭 조건으로 지원한다.

‘대규모 융합 로봇 실증사업’은 다종 로봇과 통합관제 시스템을 기반으로 현장 중심의 융합 서비스 구현을 지원하는 사업이다. ▲사회문제해결형 ▲국민체감실증형 2개 유형으로 운영되며 사회문제 해결을 위한 공공 중심 실증과 국민이 체감할 수 있는 서비스 구현을 통해 다종 로봇 연동 및 통합 운영 기반을 확보할 계획이다.

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사회문제해결형은 과제당 최대 10억원(국비전액지원), 국민체감실증형은 과제당 최대 5억원(국비기준, 민간부담금 최소 50% 매칭)을 지원한다.

류지호 진흥원 원장직무대행은 “이번 서비스로봇 실증사업 공고는 로봇의 도입과 확산을 넘어 규제혁신과 다종 로봇 융합 실증까지 연계한 것이 특징”이라며 “현장 중심의 실증을 통해 로봇의 안전성·효과성을 검증하고, 로봇의 시장 진입을 가로막는 규제의 개선을 지원하여 로봇 서비스 확산과 산업 생태계 고도화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.