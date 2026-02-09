로봇산업진흥원, 신뢰성기반활용지원사업 참여기업 모집

200억원 규모…내달 6일까지 모집

디지털경제입력 :2026/02/09 13:45

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국로봇산업진흥원은 국내 소재·부품·장비 기업 글로벌 경쟁력 강화를 위해 2026년도 신뢰성기반활용지원사업(정기형) 참여기업을 모집한다고 9일 밝혔다.

사업은 중소·중견 소부장 기업을 대상으로 진흥원이 보유한 연구시설과 장비, 전문 인력을 활용해 제품 신뢰성 향상 및 소재 성능 개선을 지원하는 것이 목적이다.

한국로봇산업진흥원 본관 전경 (사진=한국로봇산업진흥원)

지원 방식은 기업에 신뢰성 바우처를 발급해, 서비스 수행기관에서 시험·평가·성능개선 등의 서비스를 현금처럼 이용할 수 있도록 하는 수요자 중심 제도다.

총 지원 규모는 200억원이다. 국내 중소기업기본법 및 중견기업 특별법에 따른 소재·부품·장비 제조기업이 신청 대상이다. 모집 기간은 내달 6일까지다.

관련기사

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
한국로봇산업진흥원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

빗썸 비트코인 오지급 사건…돌려주지 않으면 무슨 일 생길까

[ZD브리핑] 세미콘코리아 역대 최대 규모 개막…주요 게임사 실적 공개

美 출장길 오른 최태원 SK 회장…엔비디아 등 빅테크와 AI 회동

"인간과 경쟁하는 AI 현실로…몰트북, 시작에 불과하다"

ZDNet Power Center