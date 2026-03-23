파리바게뜨, 캄보디아 테쪼 국제공항 입점…해외 공항 매장 7곳으로

파리바게뜨가 캄보디아 프놈펜 신공항인 테쪼 국제공항에 매장을 열고 동남아 시장 공략을 확대한다.

파리바게뜨는 캄보디아 테쪼 국제공항에 새 매장을 열었다고 23일 밝혔다. 이번 매장은 싱가포르 창이공항, 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항, 필리핀 니노이 아키노 국제공항 등에 이은 7번째 해외 공항 매장이다.

테쪼 국제공항은 지난해 9월 문을 연 캄보디아의 새 국제공항으로, 현재 연간 1300만 명의 여객을 수용할 수 있다. 회사는 관광 산업 성장과 함께 외식·베이커리 시장이 커지는 캄보디아에서 이 공항이 글로벌 여행객이 유입되는 핵심 거점이라고 설명했다.

테쪼 국제공항에 문을 연 파리바게뜨 매장. (사진=상미당홀딩스)

‘테쪼 국제공항점’은 공항 도착장에 들어섰다. 국제선과 국내선 도착 승객은 물론 공항 방문객도 이용할 수 있다. 매장 규모는 227㎡(약 68평), 좌석은 54석이다. 운영 형태는 베이커리 카페로, 테이크아웃 베이커리와 커피, 식사 대용 메뉴를 중심으로 구성했다.

파리바게뜨는 캄보디아에서 현지화 메뉴도 확대하고 있다. ‘트리오 K-스파이시 샌드위치’, ‘스파이시 불고기 랩’, ‘스파이시 김치 페이스트리’ 등 한국의 맛에서 영감을 얻은 제품과 함께 케이크, 랩 샌드위치 등도 함께 운영 중이다.

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하나 리 파리바게뜨 AMEA(아시아·중동·아프리카) 본부장은 “캄보디아 현지 고객뿐 아니라 전 세계 여행객을 맞이할 수 있게 됐다”며 “고객들의 여행 과정에서 편안한 공간이 되길 바란다”고 말했다.

파리바게뜨는 2021년 캄보디아 현지 파트너사 HSC그룹과 마스터 프랜차이즈 계약을 맺은 뒤 현재까지 현지 4개 매장을 운영하고 있다. 전 세계 기준으로는 15개국에서 720여개 해외 매장을 운영 중이다.