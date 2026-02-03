파리크라상, 희망퇴직 실시..."경영환경 변화에 선제 대응"

2년여 만에 희망퇴직 진행...과장급 이상 대상

유통입력 :2026/02/03 18:24

류승현 기자

파리바게뜨와 파리크라상 등을 운영하는 파리크라상이 희망퇴직을 실시한다.

3일 업계에 따르면 회사는 최근 과장급 이상 직원을 대상으로 희망퇴직을 공고했다. 지난 2023년 11월 이후 약 2년 여 만이다.

파리크라상은 상미당홀딩스(구 SPC그룹)의 핵심 계열사로, 파리바게뜨를 비롯한 제과제빵 브랜드를 운영하는 베이커리 사업의 중심 회사다. 기업집단 내에서 빵과 케이크 제조·판매 및 가맹사업을 맡고 있다.

파리크라상 매장 전경. (사진=파리크라상)

파리크라상 관계자는 "급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하기 위해 희망퇴직 제도를 시행했다"며 "구성원 개인의 자율적 선택을 존중하는 방식"이라고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
