DGIST 글로벌 연구 인턴십 지원자 폭증…"표정관리"

모집결과 전년 대비 3배 증가한 773명…"글로벌 이니셔티브 정책·인프라 한몫"

과학입력 :2026/03/23 08:19

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

DGIST가 전 세계 우수 학부생을 대상으로 모집한 ‘2026 DGIST 글로벌 연구 인턴십(D-SURF)' 프로그램 지원자가 전년대비 3배나 늘었다.

23일 DGIST에 따르면 올해 D-SURF 프로그램 지원자 수는 총 773명이다. 전년 255명 대비 3배 이상(약 203%) 급증했다.

지원자 출신 대학도 다양하다. 미국 코넬대과 예일대학, 영국 임페리얼 칼리지 런던 등 서구권 최상위 명문 대학은 물론 우즈베키스탄, 베트남, 인도 등 아시아 권역까지 대거 지원했다.

DGIST 학생들이 클로벌 DGIST라는 조형물을 사이에 두고 기념촬영했다.(사진=DGIST)

D-SURF에 최종 선발되면 6주간 DGIST 내 각 연구실에 배정돼 현장 중심의 연구 프로젝트를 주도적으로 수행하며 실전 연구 역량을 쌓게 된다. 한국 문화 체험과 주요 산업체 탐방은 덤이다.

글로벌 인지도 향상과 관련 DGIST는 지난 2년간 전략적으로 추진해 온 ‘글로벌 이니셔티브’ 정책과 세계적 수준의 연구 인프라가 한 몫 한 것으로 풀이했다.

DGIST는 지난해 세계 50여 개국 800여 명의 공학 교육 전문가가 모인 ‘세계공학교육포럼 및 세계공과대학장협의회(WEEF&GEDC 2025)’를 성공적으로 주관했다. 핀란드 알토대학교, 오스트리아 빈 공대 등 유럽 최고 명문 대학들과 협약을 맺고 학술 교류를 전방위로 확대하고 있다.

데니스 노블, 토마스 쥐트호프 등 노벨상 수상자를 포함한 세계적 석학들의 초청 강연도 정례화했다. 최근에는 외국인 전담 코디네이터 2명을 채용해 DGIST 글로벌 인재들이 온전히 연구에만 전념할 수 있는 몰입 환경 조성에도 힘을 쏟고 있다.

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한편 DGIST는 오는 5월 18일부터 20일까지는 아시아 주요 대학 공과대학장들이 미래 공학 교육의 방향을 논의하는 ‘아시안 공대학장회의(AEDS)를 개최한다.

이건우 DGIST 총장은 “이번 D-SURF 지원자 급증은 DGIST의 우수한 연구 역량과 글로벌 네트워킹이 맞물려 만들어낸 값진 결실”이라며, “이를 발판으로 이 프로그램을 대한민국을 대표하는 ‘현장 연구 중심형 인턴십’으로 고도화하고, 우수 인재들이 제 발로 찾아오는 글로벌 연구 거점으로 도약하는 기틀이 되도록 할 것"이라고 밝혔다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
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DSURF DGIST WEEF&GEDC 아시안공대학장회의

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