마크애니, 'eGISEC 2026' 참가 성료...차세대 화면 보안 'SDR' 첫 선

IRM(Information Rights Management) 전문기업 마크애니는 18일부터 20일까지 일산 킨텍스에서 열린 ‘제14회 전자정부 정보보호 솔루션 페어(eGISEC 2026)’ 참가를 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다.

마크애니는 이번 전시회에서 자사의 차세대 지능형 화면 보안 아키텍처 ‘SDR(Screen Detection and Response)’을 최초로 공개했다. SDR은 기존의 수동적인 화면 차단 방식을 혁신한 것으로, 파편화된 보안 기능들을 단일 체계로 통합한 지능형 보안 모델이다.

내부자의 고의적인 정보 유출 시도를 실시간으로 탐지(Detection)하고 즉각 대응(Response)함으로써 보안 사각지대를 해소한 것이 특징이다.

마크애니는 18일부터 20일까지 일산 킨텍스에서 열린 ‘제14회 전자정부 정보보호 솔루션 페어(eGISEC 2026)’에 참가했다.

마크애니는 18일부터 20일까지 일산 킨텍스에서 열린 ‘제14회 전자정부 정보보호 솔루션 페어(eGISEC 2026)’에 참가했다.

전시 첫날 마크애니 금동기 최고운영책임자는 ‘보안의 종착지, 화면 보안의 새로운 패러다임 SDR’을 주제로 강연을 했다. 이 자리에서 마크애니는 단순 방어를 넘어선 지능형 화면 보안의 미래 인사이트를 공유하며 차세대 보안 표준의 비전을 제시했다.

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마크애니 부스에서는 AI 기반의 SDR 기술이 유출 시도를 어떻게 포착하고 방어하는지 직접 확인할 수 있는 실시간 시연도 진행했다. 보안 전문가들이 상주, 각 조직의 환경에 최적화한 맞춤형 보안 전략을 컨설팅, 실무자들의 호평을 받았다.

마크애니 최고 대표는 “이번 eGISEC 2026은 마크애니가 새롭게 정립한 SDR 체계를 대중에 처음 선보인 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 독보적인 기술력을 바탕으로 기업의 정보 자산을 빈틈없이 보호하는 화면 보안의 표준을 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.