마크애니-트러스트커넥터, AI콘텐츠 책임 및 책임성 강화 협력

내부자 위험 관리(IRM) 전문 보안기업 마크애니는 트러스트커넥터와 'AI 기본법' 시행에 따른 생성형 AI 콘텐츠의 투명성 및 책임성 요건 충족을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약은 AI 사업자에게 요구되는 기술적 대응을 지원하고, 신뢰 가능한 AI 산업 환경을 조성하는 것을 목적으로 한다. 양사는 생성형 AI 콘텐츠의 신뢰성 확보를 위한 기술 확산과 안전한 AI 생태계 조성을 위해 상호 협력하기로 합의했다. 트러스트커넥터는 AI 산업 내 기술 확산을 위한 협력 환경을 조성하고 표준 및 정책 논의 과정에서 기술 활용을 촉진하는 역할을 수행한다.

마크애니는 C2PA(Coalition for Content Provenance and Authenticity, 디지털 콘텐츠 진위 검증 기술 규격) 및 워터마크 기술을 쉬운 패키징 형태로 제공, AI 기업들이 신뢰성 있는 기술을 활용할 수 있게 지원한다.

최고 마크애니 대표(왼쪽)와 윤석빈 크러스트커넥터 대표가 협력을 위한 MOU를 맺고 있다.

마크애니 최고 대표는 "급격히 변화하는 AI 규제 환경 속에서 마크애니의 독자적인 워터마크 기술 및 C2PA 기술을 통해 기업들이 AI 기본법에 능동적으로 대응할 수 있게 돕겠다"면서 "이번 협력이 안전하고 투명한 AI 생태계를 구축하는 기술적 이정표가 되길 기대한다"고 밝혔다.

윤석빈 트러스트커넥터 대표는 "우리가 보유한 네트워크와 정책 전문성을 바탕으로 마크애니의 신뢰성 기술이 AI 산업 전반에 확산될 수 있는 환경에 기여하겠다"면서 "AI 기업들이 법적 리스크를 해소하고 기술 경쟁력을 강화할 수 있게 전방위적으로 지원할 것"이라고 덧붙였다.

앞으로 양사는 각자의 전문성을 결합해 국내외 AI 표준 정립 과정에서 목소리를 높이고, 생성형AI 기업들이 법적 규제를 넘어 글로벌 수준의 윤리적 가이드라인을 준수할 수 있게 실질적인 기술 가이드를 제시할 예정이다. 특히 마크애니의 기술력과 트러스트커넥터의 폭넓은 산업 생태계를 결합, 일반 사용자들이 안심하고 AI 콘텐츠를 소비할 수 있는 건강한 디지털 환경 조성에 일조할 계획이다.