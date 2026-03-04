마크애니-한국AI작가협회, AI콘텐츠 신뢰성 확보 협력

한국AI작가협회와 마크애니가 ‘AI 기본법’ 시행에 따른 생성형 AI 콘텐츠의 투명성 및 책임성 요건을 선제적으로 충족하기 위해 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 급격히 발전하는 AI 산업 환경 속에서 생성형 AI 콘텐츠의 신뢰성을 확보하고, 관련 기술의 표준화를 선도하기 위해 마련됐다.

두 기관은 생성형 AI 콘텐츠의 투명성을 높이기 위한 기술적 대응 방안을 공동으로 모색하기로 합의했다고 4일 밝혔다. 마크애니의 워터마크 기술 및 쉬운 C2PA(콘텐츠 출처 및 진위 확인을 위한 연합)기술을 한국AI작가협회 회원사와 AI 기업들에게 제공, AI 기본법에서 요구하는 콘텐츠 신뢰성 기준을 실질적으로 준수할 수 있는 환경을 구축한다.

한국AI작가협회는 AI 산업 생태계 내에서 이러한 신뢰성 기술이 확산될 수 있게 협력 환경을 조성하고, AI 표준 및 정책 논의 과정에서 기술 활용을 촉진하는 가교 역할을 수행한다. 특히 협회의 포털과 홍보 채널을 통해 AI 기업 대상의 기술 연계 기회를 확대, 건강하고 안전한 AI 창작 생태계가 정착할 수 있게 지원한다.

최고 마크애니 대표(왼쪽)와 김예은 한국AI작가협회 회장이 MOU를 맺고 있다. (사진=마크애니)

마크애니는 생성형 AI 콘텐츠의 신뢰성 확보를 위한 핵심 기술인 C2PA와 워터마크 솔루션을 ‘쉬운 C2PA 패키징’ 형태로 지원하며, AI 기업들이 이를 원활하게 서비스에 적용할 수 있게 밀착형 기술 자문과 지원 시스템을 가동한다. 이를 통해 국내 AI 기술이 글로벌 표준에 부합하는 투명성을 갖출 수 있게 기술적 토대를 마련한다는 구상이다.

마크애니 최고 대표는 “마크애니가 보유한 세계적 수준의 콘텐츠 보호 기술과 C2PA 표준 기술을 통해 AI 생태계의 투명성을 한 단계 높이겠다”며 “단순한 기술 지원을 넘어 AI 기업들이 글로벌 규제에 선제적으로 대응할 수 있는 기술적 기준을 제시하고 관련 표준을 선도해 나갈 것”이라고 강조했다.

관련기사

한국AI작가협회 김예은 회장은 “이번 협약은 AI 작가와 기업이 법적·윤리적 기준 안에서 안심하고 창의성을 발휘할 수 있는 기반을 마련하는 출발점”이라며 “신뢰할 수 있는 AI 산업 환경을 조성해 창작자와 산업계가 함께 성장할 수 있는 표준 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.

두 기관은 이번 MOU를 기점으로 정기적인 정보 교류와 기술 협력을 이어가며, 2026년 시행할 AI 관련 정책들에 부합하는 실무적인 대응 체계를 공고히 다져나갈 방침이다.