우버, 리비안 손잡고 로보택시 승부수…최대 1.9조원 투자

차량 호출 서비스 업체 우버가 미국 전기차 제조사 리비안에 대규모 투자를 단행하고, 최대 5만대 자율주행 차량을 도입하기로 했다. 자율주행 시장 주도권을 둘러싼 경쟁이 치열해지는 가운데, 외부 파트너십을 확대해 온 우버와 로보택시 시장 진출을 모색하는 리비안의 이해관계가 맞아떨어진 결과로 풀이된다.

19일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 우버가 미국의 전기차 제조사 리비안에 최대 12억 5000만 달러(약 1조 8800억원)를 투자하고 최대 5만대 자율주행 차량을 구매하기했다.

우버는 이날 성명을 통해 초기에 3억 달러(약 4500억원)를 투자하고 리비안이 자율주행 관련 기술 목표를 달성할 경우 2031년까지 지분 투자를 최대 12억 5000만 달러로 확대할 것이라고 했다.

우버가 리비안과 자율주행 로보택시 사업 협력에 나섰다. (사진=리비안)

이번 계약에는 리비안의 신형 R2 SUV를 기반으로 한 완전자율주행 로보택시 1만대 도입 계획이 우선 포함됐다. 우버는 2030년부터 최대 4만대를 추가로 확보할 수 있는 옵션도 갖게 된다. 해당 차량은 우버 플랫폼 전용으로 운영될 예정이다.

양사는 2028년 샌프란시스코와 마이애미에서 무인 운행 서비스를 시작한 뒤, 2031년 말까지 미국과 캐나다, 유럽의 25개 주요 도시로 서비스를 확대할 계획이다.

관련기사

우버는 2020년 자체 자율주행 부문을 매각한 이후 웨이모, 바이두, 죽스 등 외부 기업과 협력하며 자율주행 생태계 확대 전략을 추진해 왔다. 최근에는 엔비디아와도 로보택시 플랫폼 협력 계획을 발표하는 등 다수 파트너를 기반으로 시장 대응에 나서고 있다.

이번 계약은 리비안에도 의미 있는 호재로 평가된다. 리비안은 2021년 기업공개 이후 주가 변동성이 컸지만, 이번 우버 투자와 로보택시 공급 계획으로 새로운 성장 동력을 확보하게 됐다는 평가가 나온다. 실제 이날 리비안 주가는 장중 10% 가까이 오르기도 했고, 종가는 약 3%대 상승 마감했다.