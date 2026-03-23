산업지능화협회, DX 챌린지 진단 수요기업 모집

한국산업지능화협회는 디지털 전환(DX)을 추진 중인 중견기업 및 중견후보기업을 대상으로 '2026년 DX 챌린지 진단' 수요기업을 모집한다고 20일 밝혔다.

신청 대상은 디지털 전환에 관심 있는 중견기업 또는 중견후보기업면 모두 참여 가능하다. 모집 기간은 오는 23일부터 내달 3일까지다.

DX 챌린지 진단 수요기업 모집 포스터 (사진=한국산업지능화협회)

이번 사업은 중견기업의 디지털 전환수요를 정확히 진단하고, 도입 효과가 높은 맞춤형 솔루션을 발굴·제시하여 기업 실제 실행력을 높이는 데 목적이 있다.

올해는 중견기업 AX 수요를 반영해 문제해결형 AX 솔루션 발굴에 초점을 맞추고, 진단 품질 표준화를 위해 가이드라인과 표준 양식을 도입해 컨설팅을 제공할 계획이다.

이번 사업은 총 10개사를 선정한다. 참여 기업에는▲디지털 전환 수준 진단 및 결과보고서 ▲맞춤형 솔루션 공급기업 매칭연계 ▲중견기업 DX 지원 협의체를 통한 애로사항 해소 ▲정부 지원과제 연계 등 혜택이 주어진다.

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이상진 한국산업지능화협회 본부장은 "올해는 AI와 데이터 기술 역량을 도출하는 데 중점을 둔 AX 솔루션 제시를 통해 기업들이 실질적인 디지털 혁신을 체감할 수 있도록 지원할 것"이라고 강조했다.

관련 사업의 신청 및 자세한 내용은 협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.