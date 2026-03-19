호버플라이 CEO 방한…케이알엠과 드론 협력 확대

미국 테더드론 분야 선도기업 호버플라이 테크놀로지스(HTI) 최고경영진이 방한해 케이알엠과의 협력 확대 방안을 논의했다.

케이알엠은 스티브 월터스 HTI 대표와 마이클 미란다 부사장이 지난 18일 케이알엠 구미 모터 및 전자변속기(ESC) 공장을 방문해 공급망 통합과 미국 시장 진출 전략 등 양사 협력을 논의했다고 19일 밝혔다.

HTI는 미국 국방부 '블루 리스트'에 등재된 테더드론 기업이다. 미 육군에 600대 이상 시스템을 공급한 방산 드론 업체다.

왼쪽부터 최영묵 케이알엠 사장, 마이클 미란다 호버플라이 테크놀로지스 부사장, 스티브 월터스 호버플라이 테크놀로지스 대표, 박광식 케이알엠 대표 (사진=케이알엠)

이번 방문은 양사 최고경영진이 직접 참여한 전략 논의로 단순한 부품 공급을 넘어 사업 전반으로 협력이 확대되고 있음을 보여준다. 특히 공급망 구조, 제품 로드맵, 현지화 전략 등 기술과 사업을 아우르는 논의가 이뤄진 것으로 알려졌다.

양사는 지난해부터 협력 관계를 강화해 왔다. 케이알엠은 작년 10월 HTI 시리즈B 투자에 참여하며 전략적 파트너로 합류했고, HTI 핵심 부품 독점 제조사 지위를 확보했다. 지난 3월에는 고성능 BLDC 모터와 전자변속기 시스템 공급 계약을 체결했다.

이번 회의에서는 미국 시장 공략을 위한 현지화 전략도 주요 의제로 다뤘다. 합작법인 설립과 현지 생산라인 구축 등 다양한 방안을 논의했다. 미국 국방부 자국산 부품 비율 규정 강화에 대응하기 위한 '메이드 인 USA' 전략을 거론했다.

케이알엠은 최근 구미 신공장 확장 이전을 완료하며 생산능력을 기존 연간 15만 대에서 30만 대로 확대했다. 향후 최대 50만 대까지 생산이 가능해질 전망이다.

관련기사

스티브 월터스 HTI 대표는 "단순한 공급 관계를 넘어 전략적 파트너십을 확인한 자리였다"며 "비중국산 드론 공급망 수요 증가에 대응하는 핵심 협력이 될 것"이라고 말했다.

박광식 케이알엠 대표는 "이번 방문을 계기로 미국 시장 진출을 위한 구체적인 협력 방향을 논의했다"며 "기술력을 바탕으로 HTI와 협력을 빠르게 확대해 나가겠다"고 밝혔다.