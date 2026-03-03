케이알엠, 美 호버플라이 드론부품 공급

케이알엠은 미국 테더드론 기업 호버플라이와 고성능 모터 및 전자변속기(ESC) 시스템에 대한 첫 공급 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.
이번 공급 계약은 드론 추진 솔루션 전반을 포괄한다. BL8950, BL4416, BL4229, BL2819 등 고성능 BLDC 모터 4종과 함께 ESC AIO, 1채널 ESC 제품을 공급한다.
케이알엠 측은 비행 성능과 안정성을 좌우하는 ESC 제품이 포함됐다는 점에서 자체 드론 제어 알고리즘과 구동 기술이 미국 방산 시장 요구 조건을 충족했다고 평가했다.
호버플라이는 미 국방부 블루 UAS 클리어드 리스트에 등재된 유일한 테더 드론 제조사다. 미 육군에 600대 이상 드론을 납품했으며, 그린 UAS 경로를 통해 NDAA 준수 체계 또한 유지하고 있다.
케이알엠은 이번 계약을 통해 안정적인 생산 및 제품 공급 능력, 제품 성능을 바탕으로 미 국방 무인체계 생태계에서 신뢰할 수 있는 기술 파트너로 입지를 넓힐 계획이다.
박광식 케이알엠 대표는 "케이알엠 드론 추진 기술력을 미국 시장에 처음 공급하기 시작했다"라며 "단순 드론 부품 공급사를 넘어 미국 국방 무인체계 생태계 내 핵심 기술 파트너로서 글로벌 위상을 지속적으로 높여가겠다"고 말했다.