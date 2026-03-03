케이알엠, 美 호버플라이 드론부품 공급

케이알엠은 미국 테더드론 기업 호버플라이와 고성능 모터 및 전자변속기(ESC) 시스템에 대한 첫 공급 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 공급 계약은 드론 추진 솔루션 전반을 포괄한다. BL8950, BL4416, BL4229, BL2819 등 고성능 BLDC 모터 4종과 함께 ESC AIO, 1채널 ESC 제품을 공급한다.

호버플라이 테더 드론 (사진=케이알엠)

케이알엠 측은 비행 성능과 안정성을 좌우하는 ESC 제품이 포함됐다는 점에서 자체 드론 제어 알고리즘과 구동 기술이 미국 방산 시장 요구 조건을 충족했다고 평가했다.

호버플라이는 미 국방부 블루 UAS 클리어드 리스트에 등재된 유일한 테더 드론 제조사다. 미 육군에 600대 이상 드론을 납품했으며, 그린 UAS 경로를 통해 NDAA 준수 체계 또한 유지하고 있다.

관련기사

케이알엠은 이번 계약을 통해 안정적인 생산 및 제품 공급 능력, 제품 성능을 바탕으로 미 국방 무인체계 생태계에서 신뢰할 수 있는 기술 파트너로 입지를 넓힐 계획이다.

박광식 케이알엠 대표는 "케이알엠 드론 추진 기술력을 미국 시장에 처음 공급하기 시작했다"라며 "단순 드론 부품 공급사를 넘어 미국 국방 무인체계 생태계 내 핵심 기술 파트너로서 글로벌 위상을 지속적으로 높여가겠다"고 말했다.