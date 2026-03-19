아이폰18 프로, 카메라로 차별화..."망원 렌즈 조리개 커진다"

애플이 올 가을 출시할 예정인 아이폰18 프로 모델에 더 큰 조리개를 가진 망원 렌즈가 탑재될 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 나인투파이브맥은 18일(현지시간) 아이폰18 프로 모델에 기대되는 카메라 성능 변화를 보도했다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

작년 가을 출시된 아이폰17 프로는 8배 줌을 지원하는 새로운 4800만 화소 센서로 망원 카메라가 개선됐다. 여기에 더해 올해 아이폰18 프로의 망원 카메라는 더 커진 조리개를 갖춰 성능을 한층 더 끌어올릴 것이란 게 외신들의 전망이다.

조리개 값이 커진 망원 렌즈는 저조도 환경에서 더 나은 성능을 발휘하게 된다. 이상적이지 않은 조건에서도 더욱 선명하고 밝으며 자세한 이미지를 얻을 수 있게 되는 것이다.

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애플은 매년 새로운 아이폰을 내놓을 때마다 카메라 시스템을 업그레이드하고 있다. 올 가을 출시될 아이폰18 프로 모델은 메인 카메라에 가변 조리개 기능이 도입될 가능성이 제기되고 있다. 기존 아이폰의 메인 카메라는 조리개 값이 고정되어 있었으나, 새로운 시스템은 촬영 환경에 따라 조리개를 조절해 빛의 양을 물리적으로 제어할 수 있을 것으로 기대된다.

업계에서는 애플이 카메라 성능 차별화를 통해 아이폰 표준 모델과 프로 모델 간 격차를 더욱 벌릴 것으로 전망하고 있다.