에어팟 맥스2, 5년만에 나왔다…"노이즈 캔슬링 대폭 강화"

애플이 5년 만에 H2 칩과 향상된 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 등을 탑재한 에어팟 맥스2를 공개했다고 엔가젯 등 외신이 16일(현지시간) 보도했다

애플 에어팟 맥스2의 외관은 화려한 이어컵과 헤드밴드 등 이전 모델과 동일하다. 하지만, 에어팟 프로2에 처음 도입한 H2 칩이 탑재돼 다양한 신기능을 제공한다.

애플이 5년만에 에어팟 맥스 2세대 제품을 출시한다. (사진=애플)

그 중 가장 눈에 띄는 것은 향상된 노이즈 캔슬링 기능이다. 애플은 H2 칩과 개선된 오디오 알고리즘 덕분에 에어팟 맥스 2가 이전 모델보다 소음 감소 효과가 1.5배 향상되었다고 밝혔다.

H2 칩 덕분에 에어팟 맥스 2에는 주변 환경에 따라 주변 소음 차단과 ANC 모드의 균형을 맞춰 필요한 소리는 들을 수 있도록 하는 ‘적응형 오디오 모드’가 추가됐다. 또, 대화 인식 기능은 말할 때 주변 소리의 볼륨을 낮추고 주변 소음을 차단한다. 실시간 번역 기능도 탑재돼 에어팟과 아이폰을 사용해 사용자가 선택한 언어로 음성을 번역할 수 있다.

사진=애플

음질 측면에서 보면, 더 선명한 음악과 향상된 공간 감각 성능을 위해 새로운 앰프가 탑재됐다. 무손실 음원을 원하시면 함께 제공되는 USB-C 케이블을 사용하면 된다.

기본적으로 에어팟 맥스 2는 에어팟 프로 3의 거의 모든 기능을 오버이어 디자인으로 구현했다. 하지만 가격은 이전과 같은 549달러(국내 출시가 84만9000원)로, 경쟁 제품보다 상당히 비싼 편이다.

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에어팟 맥스2의 사전 주문은 오는 25일부터 시작되며 제품은 4월 초에 출시된다. 색상은 블루와 퍼플, 미드나이트, 스타라이트, 그리고 오렌지로 출시될 예정이다.

애플은 2020년 12월 에어팟 맥스를 처음 출시했으며, 2024년 USB-C를 추가하고 색상만 바꾼 제품을 선보였다. 엔가젯은 "이번에 나온 2세대 제품은 2024년에 출시됐어야 하는 모델이다"고 평가했다.