아이폰18 프로 디자인 바뀐다…기대되는 3가지 변화

애플의 차세대 플래그십 스마트폰 ‘아이폰18 프로’와 ‘아이폰18 프로 맥스’가 올 가을 출시될 것으로 예상된다.

IT매체 나인투파이브맥은 그 동안 공개된 정보를 종합해 아이폰18 프로에 다양한 신규 기능과 함께 세 가지 주요 디자인 변화가 적용될 것으로 보인다고 최근 보도했다.

아이폰18 프로 렌더링 (사진=애플인사이더)

먼저 후면 디자인 변화다. 지난해 출시된 아이폰17 프로는 전반적으로 긍정적인 평가를 받았지만, 후면 유리와 알루미늄 프레임이 투톤으로 구분된 디자인에 대해서는 호불호가 갈렸다. 이에 대해 IT 팁스터 인스턴트디지털은 “아이폰18 프로는 후면 유리와 알루미늄 패널 간 색상 차이를 최소화한 재설계가 적용될 것”이라며 “보다 매끄럽고 통일된 외관을 갖출 것”이라고 전했다.

두 번째 변화는 다이내믹 아일랜드다. 그 동안 아이폰18 프로에 펀치홀 디자인이 도입될 것이라는 관측도 제기됐지만, 최근에는 기존 구조를 유지하되 크기를 줄이는 방향으로 가닥이 잡히고 있다. 최신 정보에 따르면 아이폰18 프로와 프로 맥스의 다이내믹 아일랜드는 약 35% 축소될 전망이다. 일부 페이스 ID 부품이 디스플레이 아래로 이동하지만, 모든 부품이 완전히 숨겨지지는 않아 완전한 펀치홀 디자인 전환은 어려울 것으로 보인다.

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마지막으로 색상 변화도 주목된다. 아이폰17 프로에서 선보인 ‘코스믹 오렌지’ 색상이 큰 인기를 끌면서, 애플이 보다 과감한 색상 전략을 이어갈 가능성이 제기된다. 인스턴트디지털에 따르면 애플은 ▲커피 브라운 ▲퍼플 ▲버건디 등 새로운 색상을 테스트 중인 것으로 알려졌다. 다만 이 모든 색상이 실제 출시로 이어질지는 미지수다.

나인투파이브맥은 애플이 전작에서의 색상 흥행을 이어가기 위해 어떤 새로운 컬러를 선택할지가 이번 제품의 주요 관전 포인트가 될 것이라고 전했다.