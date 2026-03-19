에스비비테크, 방산·모빌리티 확장…로봇 부품 수혜 본격화

초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크가 로봇 핵심 부품 수요 증가와 방산·소형 모빌리티 플랫폼 사업 확장에 힘입어 실적 개선 기대감이 커지고 있다.

다올투자증권은 최근 발간한 리포트를 통해 로봇 산업이 본격적인 성장 국면에 진입하면서 감속기 등 구동 부품 기업들의 수혜 가능성이 높아지고 있다고 분석했다.

오정하 다올투자증권 연구원은 "로봇의 성능은 액추에이터 등 구동부에서 결정된다"며 "감속기·모터·제어기로 구성된 액추에이터는 로봇 원가 구조에서 높은 비중을 차지하는 핵심 요소"라고 밝혔다.

현대차·기아가 AW2026에서 국내 최초 공개한 '모베드(MobED)' 양산형 모델 (사진=지디넷코리아)

특히 감속기는 정밀 제어와 토크 전달을 담당하는 핵심 부품으로, 높은 기술 진입장벽이 형성돼 있다. 이에 따라 로봇 산업이 확대될수록 핵심 부품 기업 중심으로 밸류체인이 재편될 가능성이 높다는 분석이다.

에스비비테크는 로봇 구동 핵심 부품을 공급하는 동시에, 방산 및 소형 모빌리티 플랫폼 분야로 적용 영역을 넓히고 있다. 휴머노이드 등 차세대 로봇 시장 확산과 함께 고정밀 구동 부품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다는 점도 긍정적으로 작용했다.

오 연구원은 감속기를 넘어 액추에이터로 사업 영역을 확장하고 있으며, 차세대 로봇 적용 가능성도 부각되고 있는 만큼 로봇 고자유도·경량화 추세에 따라 중장기 성장성이 주목된다고 설명했다.

정밀 감속기 및 구동 부품에 대한 공급 기회도 늘어날 것으로 전망했다. 원격사격통제체계(RCWS) 등 방산 프로젝트를 통한 매출 반영이 본격화되고, 현대차 '모베드' 등 차세대 모빌리티 플랫폼에 적용되는 구동 기술 수요 역시 확대되고 있다.

기존 캐시카우인 베어링 사업은 실적을 지탱하는 기반으로 작용하고 있다. 베어링은 다양한 산업에 적용되는 핵심 부품으로, 안정적인 수요를 바탕으로 실적 변동성을 낮추는 역할을 하고 있다는 평가다.

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오 연구원은 로봇 산업 확대에 따른 구동 부품 수요 증가와 함께 방산·소형 모빌리티 등 신규 적용처 확대, 그리고 기존 베어링 사업의 안정적인 수익 구조가 맞물리며 에스비비테크의 실적 개선 가능성이 높아지고 있다고 보고 있다.

오 연구원은 "향후 로봇 산업은 완제품 경쟁을 넘어 핵심 부품 중심으로 경쟁 구도가 이동할 것"이라며 "기술력과 양산 역량을 갖춘 부품 기업 중심으로 가치 재평가가 이뤄질 가능성이 높다"고 덧붙였다.