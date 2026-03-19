전통공연예술진흥재단, 국립청년연희단·국립청년무용단 2기 단원 모집

전통공연예술진흥재단이 국립청년연희단과 국립청년무용단 2기 신규 단원을 모집한다고 19일 밝혔다.

2025년 창단된 국립청년연희단과 국립청년무용단은 지역 문화예술 생태계 활성화와 청년 예술인의 활동 기회 확대를 위한 시즌제 실연 단체다.

지난 1기 예술단은 ‘아시아태평양경제협력체 정상회의 기념공연’과 ‘한국민속예술제’ 등 대형 무대에 참여했다. 정기공연에서는 단원들이 안무와 프로그램 연출에 직접 참여하는 공동 제작 형식을 도입해 청년 예술가의 창의성을 보여줬다.

2026년 상주 지역으로는 국립청년연희단의 경상북도 영주시와 국립청년무용단의 충청남도 당진시가 선정됐다. 올해 예술단은 지역사회와 연계한 공연 프로그램을 운영해 지역 내 문화예술 향유 기회를 넓힐 계획이다. 또 국가행사 등 대형 무대 경험을 바탕으로 청년 예술가들이 지속적으로 활동할 수 있는 자생적 역량 강화에 주력할 예정이다.

모집 인원은 단별 각 25명이다. 지원 자격은 공고일 기준 39세 이하인 관련 분야 전공 대학교 졸업생이다. 2년제 대학 졸업생도 지원할 수 있다. 대학 재학생과 휴학생, 졸업 유예자는 지원할 수 없으며 상주 지역 거주자는 우대한다.

공모 접수는 오는 17일부터 27일 오후 4시까지 전자우편으로 진행한다. 선발은 공개경쟁 방식으로 진행하며 실기와 면접 전형을 거쳐 최종 선발한다.

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국립청년연희단 지원자는 실기 전형에서 풍물, 탈춤, 기예, 태평소 등 연희 종목 가운데 서로 다른 두 가지 종목을 선택해 1인당 6분 이내로 실연해야 한다. 면접은 자기소개와 지원 동기, 활동 계획 등을 중심으로 2분 이내로 진행한다.

국립청년무용단 지원자는 실기 전형에서 전통 종목 한 가지와 이를 현대적으로 재해석한 창작 실연을 각각 3분 이내로 선보여야 한다. 면접은 실연의 재해석 의도와 질의응답 중심으로 2분 이내 진행한다.