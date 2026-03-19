문체부, ‘2026 오늘전통 창업기업 지원사업’ 공모...사업화 자금과 맞춤형 보육 지원

문화체육관광부(문체부)와 한국공예·디자인문화진흥원은 오는 4월 16일까지 ‘2026 오늘전통 창업기업 지원사업’에 참여할 기업을 모집한다고 19일 밝혔다.

이번 공모에서는 ‘청년 초기창업기업’ 14개사와 ‘창업 도약기업’ 17개사 등 총 31개 기업을 선정해 창업 단계에 맞는 사업화 자금과 보육 프로그램을 지원할 예정이다.

2020년부터 추진한 ‘오늘전통 창업기업 지원사업’은 한국 고유의 전통문화를 현대적 감각과 창의적 아이디어로 재해석해 경쟁력 있는 상품과 서비스를 제공하는 창업기업을 육성하고, 청년 창업가의 도전을 지원하는 사업이다. 초기창업기업과 도약기업을 합해 현재까지 총 170여 개 전통문화 분야 창업기업을 발굴·육성했고, 사업 참여 이전 대비 매출이 3배 이상 증가하는 등 성과를 내고 있다.

주요 사례로 미미디자인은 전통을 현대적 감각으로 재해석한 와인 마개와 손수건 등으로 전통문화산업의 새로운 시장을 개척하고 있고, 쉘랑코리아는 자개 공예를 응용한 노리개형 무선 충전기 제품을 선보여 세계시장에 진출하고 있다. 에움은 전통 다과를 현대적 입맛에 맞게 해석한 한식 디저트를 개발해 시장을 확대하고 있다.

이번 공모에서 ‘오늘전통 청년 초기창업기업’ 지원사업은 전통문화 분야 업력 3년 이하 창업기업 대표자를 대상으로 하며, 공고일 기준 만 39세 이하이며 기술창업의 경우 만 49세 이하까지 지원할 수 있다. 선정된 14개 기업은 창업기획자의 맞춤형 보육과 함께 매년 평균 3,500만 원의 사업화 자금을 최대 3년간 총 1억 500만 원까지 지원받는다.

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‘오늘전통 창업 도약기업’ 지원사업은 업력 3년 초과 7년 이하 기업을 대상으로 하며, 선정된 17개 기업에는 연 5,000만 원의 사업화 자금을 최대 2년간 총 1억 원까지 지원한다. 국내 판로 개척과 투자 유치, 브랜딩 고도화 등을 위한 보육 프로그램과 함께 유통·투자 상담회 등 다양한 사업 연계 기회도 제공한다.

이정미 문체부 문화정책관은 “전통문화의 고유한 매력이 청년의 창의성과 만나 새로운 시장을 만들어내고 있다”라며 “문체부는 전통문화기업이 생산한 상품이 경쟁력을 갖추고 국내외에서 널리 소비돼 한국 전통문화의 위상을 강화하고 케이-컬처 영역을 더욱 확장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.