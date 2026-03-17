최휘영 문체부 장관, 인천국제공항에서 동계패럴림픽 선수단 귀국 환영

최휘영 문화체육관광부 장관은 17일 오후 인천국제공항 제2여객터미널에서 2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽을 마치고 귀국하는 대한민국 선수단을 환영한다고 밝혔다.

문화체육관광부와 대한장애인체육회가 함께 마련한 이번 행사에는 대한장애인체육회 정진완 회장과 양오열 선수단장 등 선수단 및 가족 백여 명이 참석한다.

이 자리에서는 대회 참가 결과 보고, 단기 반납, 꽃다발 전달, 대회 최우수 선수 발표 등을 진행하며 열흘간의 일정을 성공적으로 마친 선수들을 맞이한다. 최휘영 장관은 동계패럴림픽의 새 역사를 쓴 선수단에 꽃다발을 전달하고 한계를 넘어선 도전에 대해 격려와 감사의 뜻을 전한다.

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대한민국 선수단은 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개를 기록하며 종합 13위에 올랐다. 이는 대한민국의 동계패럴림픽 참가 사상 최고 성과다. 특히 한국 여성 최초의 동계패럴림픽 금메달을 포함해 5개의 메달을 획득하며 단일 대회 최다 메달 신기록을 세운 김윤지 선수, 한국 패럴림픽 스노보드 사상 첫 메달을 획득한 이제혁 선수, 16년 만에 우리나라에 휠체어컬링 메달을 안긴 백혜진·이용석 선수는 설상과 빙상 종목을 아우르는 성과를 내며 의미 있는 기록을 남겼다.

최휘영 장관은 “우리 선수들의 불굴의 의지와 눈부신 결실은 대한민국 동계 스포츠 역사에 새로운 이정표를 세웠다”라며 “역대 최고의 성적으로 국민에게 자부심을 안겨준 선수들과 이들을 위해 헌신한 가족, 지도자 등 모든 관계자에게 깊은 존경을 표한다. 문화체육관광부는 앞으로도 선수들이 더 나은 환경에서 꿈을 이어갈 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.