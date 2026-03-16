문체부, ‘꿈의 스튜디오’ 추진…시각예술교육 거점 20곳 공모

문화체육관광부(문체부)는 한국문화예술교육진흥원과 함께 아동·청소년이 시각예술교육을 통해 창의성을 키울 수 있는 ‘꿈의 스튜디오’ 사업을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

문체부는 이를 위해 4월 15일까지 사업을 운영할 전국 20개 거점기관을 공모한다.

‘꿈의 스튜디오’는 기존 꿈의 오케스트라, 꿈의 무용단, 꿈의 극단에 이어 시각예술 분야를 중심으로 새롭게 도입된 ‘꿈의 예술단’ 사업이다. 지난해 시범운영을 거쳐 올해 정규사업으로 전환됐다. 아이들이 회화, 조각, 영상, 인공지능 등 다양한 매체를 활용해 직접 창작을 경험할 수 있도록 예술인 작업실이나 전문 스튜디오를 기반으로 운영하는 것이 특징이다.

공모 대상은 지역에서 중장기적으로 사업을 운영할 수 있는 문화재단, 문화기반시설 등 공공기관과 법인·단체다. 신청 기관은 시각예술 전용 공간을 확보해야 하며, 민간 예술인 작업실과 연계한 방식으로도 운영할 수 있다.

선정된 20개 거점기관에는 3년 차까지 기관당 1억 원, 4~5년 차에는 최대 5000만 원까지 국고를 연속 지원한다. 문체부는 이를 통해 지역 안착을 유도하고, 6년 차 이후에는 지방자치단체가 자립 운영할 수 있도록 성장 관리를 지원할 계획이다.

문체부와 교육진흥원은 올해 ‘꿈의 예술단 플러스’ 시범사업도 함께 추진한다. 이 사업은 오케스트라 중심의 기존 예술교육에 국악, 합창 등 신규 음악 분야를 더하고, 참여 대상도 아동·청소년에서 영유아와 가족까지 넓힌 융복합 예술교육 모델이다.

‘꿈의 예술단 플러스’ 운영기관 공모는 3월 26일부터 4월 23일까지 진행된다. 전국의 공공기관과 법인·단체를 대상으로 10개소를 선정할 예정이며, 선정 기관에는 기관별 1억 원 내외의 사업비를 지원한다.

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‘꿈의 스튜디오’ 공모 신청은 이나라도움을 통해 온라인으로 접수한다. 3월 25일 오후 2시에는 공모 참여를 희망하는 기관과 단체를 대상으로 온라인 설명회도 열린다.

이정미 문체부 문화정책관은 “우리 아동·청소년들이 ‘꿈의 스튜디오’와 ‘꿈의 예술단 플러스’를 통해 일상에서 수준 높은 예술을 경험하고 창의적이고 건강하게 성장할 수 있도록 지원하고자 한다”며 “문체부는 앞으로도 우리 아이들이 예술을 통해 자신을 표현하는 즐거움을 발견하고, 지역 어디에서나 양질의 예술교육을 접할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.