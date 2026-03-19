주총 앞둔 게임업계…경영진 연임·정관 재정비

국내 주요 게임 기업들이 2026년 정기 주주총회 시즌에 본격 돌입한다. 이번 주총의 핵심 키워드는 '대표 사내이사 연임'과 '안정'으로 요약된다.

넥슨, 크래프톤, 넷마블 등 주요 게임사는 기존 대표 체제를 유지한다는 주총 안건을 공시했다. 이는 수년에 걸쳐 진행되는 대형 신작 프로젝트의 관리와 글로벌 전략의 일관성을 지속하기 위한 판단이 작용한 것으로 풀이된다.

아울러 개정 상법 시행에 대응하기 위한 정관 변경도 결정될 예정이다. 최근 상법 개정으로 취득한 자사주의 소각이 원칙화됨에 따라, 게임 업계는 회사 경영상 목적이 있을 경우를 대비해 자사주 소각 예외 조항을 마련하는 움직임이 분주하다.

사진=각 사

먼저 24일 주총을 여는 크래프톤은 김창한 대표의 세 번째 연임안을 처리한다. 김 대표는 재임 기간 중 매출 3조원 시대를 열며 외형 성장을 이끌었으나, 배틀그라운드 단일 지적재산권(IP) 의존도를 낮춰야 하는 과제를 안고 있다. 이번 주총에서는 정관 변경과 함께 자기주식 보유 및 처분 계획 승인 안건을 상정한다. 개정 상법 체제 아래서도 전략적인 자사주 활용이 가능하도록 법적 근거를 마련하기 위함이다.

25일 넥슨은 이정헌 대표의 재선임 안건을 상정한다. 지난해 매출 4조 5000억원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록해 연임 가능성이 높을 것으로 전망된다. 이번 주총에서는 이사회를 정비하며 글로벌 전략 재편 의지를 드러낸다. 앞서 지난달에는 넥슨 회장에 패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 CEO를 선임했다. 이를 통해 서구권 사업 확장에도 속도낼 것으로 보인다.

26일에는 넷마블, 엔씨소프트, 카카오게임즈, NHN 등 대형사들이 일제히 안건을 의결한다. 넷마블은 사상 최대 매출 경신을 바탕으로 방준혁 이사회 의장의 재선임 안건을 논의한다. NHN의 정우진 대표 역시 역대 최대 실적을 명분으로 4연임에 도전하며, 본업인 게임 부문의 반등을 이번 임기의 최우선 과제가 될 전망이다.

실적 부진 속에서 연임 시험대에 오른 기업도 존재한다. 카카오게임즈는 한상우 대표의 재선임안을 의결할 예정이다. 다만 한 대표를 포함한 경영진 재선임 기간은 1년으로 정해졌다. 이에 따라 하반기 출시 예정인 대형 신작의 성과가 핵심 경영 지표로 평가될 것으로 예상된다.

엔씨소프트는 이번 주총을 통해 29년 만에 사명을 '엔씨(NC)'로 변경하는 정관 개정을 추진하며, 박병무 공동대표 체제 아래 장르 다변화와 본격적인 반등을 위한 발판 마련에 나선다.

27일은 펄어비스, 네오위즈, 넥슨게임즈, 웹젠, 위메이드의 주총이 예정돼 있으며, 30일에는 컴투스, 컴투스홀딩스가 있다.

이번 주총 시즌에 많은 게임사가 공통으로 상정하는 자사주 소각 예외 조항은 개정 상법 대응의 일환이다. 자사주 소각이 원칙화됨에 따라 정당한 경영 목적을 이유로 예외적인 보유 근거를 확보하려는 움직임이다. 이와 함께 집중투표제 관련 규정 정비에 관한 정관 변경도 함께 이뤄진다.

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일각에서는 자사주 소각 예외 조항에 대해 주주가치 제고에 반하는 행보라는 평가도 나온다. 해당 조항의 존재 자체가 보유 중인 자사주를 바로 처분하지 않고 보유하겠다는 의지로 해석할 수 있기 때문이다. 그러나 자사주 보유·처분 계획을 매년 주총에서 승인받을 경우 가능하다는 상법 개정의 근거가 있기에 단순하게 판단할 부분이 아니라는 의견도 있다.

게임 업계 관계자는 "기업에서 자사주를 어떻게 활용하냐에 따라 달라지겠으나, 단순히 사업 목적으로만 활용한다면 주주가치 제고와는 거리가 멀 수 있다"며 "그럼에도 가장 확실한 주주가치 제고는 자사주 매입·소각이기 때문에 향후 행보를 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.