아이엘, 휴머노이드 운용 최적화 진입

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 로봇 '아이엘봇'이 실제 제조 현장에서 운용 최적화 단계에 진입했다고 19일 밝혔다.

아이엘은 지난 2월 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 자동차 부품 생산 공정에 투입한 이후, 실제 작업 환경에서 발생하는 운용 데이터를 기반으로 공정 적용 범위를 단계적으로 확대해 왔다.

아이엘봇 C2 제조현장 투입 사진 (사진=아이엘)

이번 운용 최적화 단계는 로봇을 실제 산업 현장에 안정적으로 적용하기 위한 핵심 과정으로, 작업 동선·반복 공정 수행 능력·돌발 상황 대응 등 다양한 현장 조건을 종합적으로 검증하는 단계다.

현재 아이엘봇은 생산 라인에서 반복 운용을 통해 작업 효율과 공정 대응 안정성을 지속적으로 개선하고 있으며, 현장에서 축적되는 데이터를 로봇 제어 소프트웨어 및 운영 시스템에 반영해 운용 알고리즘을 고도화하고 있다.

제조 현장에서 축적되는 실제 운용 데이터는 휴머노이드 로봇 산업 현장 적응 속도를 높이는 핵심 요소로 평가된다. 아이엘은 이러한 데이터를 기반으로 로봇이 작업 환경을 학습하고 지속적으로 성능을 개선하는 '피지컬 AI' 학습 체계를 구축하고 있다.

관련기사

회사 관계자는 "휴머노이드 로봇의 경쟁력은 실제 산업 현장에서 얼마나 안정적으로 운용될 수 있는지에 달려 있다"며 "아이엘은 제조 현장에서 축적되는 운용 데이터를 기반으로 산업 현장 중심 로봇 운영 기술을 지속적으로 고도화하고 있다"고 말했다.

한편 아이엘은 향후 적용 공정을 순차적으로 확대하며 제조 현장에서 축적되는 로봇 운용 데이터를 기반으로 산업용 피지컬 AI 플랫폼 구축을 가속화할 계획이다.