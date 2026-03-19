AI 인재 인증 공신력 높인다…KOSA, KT 평가 체계 고도화 추진

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 KT와 손잡고 인공지능(AI) 역량 인증 시험의 공신력 강화에 나선다.

KOSA는 KT와 전 국민 AI 역량 강화 생태계 조성 및 공신력 있는 AI 인재 인정 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다. 전날 서울 종로구 KT 본사에서 열린 협약식엔 서성일 KOSA 상근부회장과 진영심 KT 인재실 교육사업협력담당 상무 등 양 기관 관계자가 참석했다.

이번 협약의 핵심은 KT가 운영하는 AI 역량 인증 시험인 'AICE(모두를 위한 인공지능 능력시험, AI Certificate for Everyone)' 문항 검수 위원회를 구성·운영하는 데 있다.

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(사진=KOSA)

KOSA는 AICE의 신뢰도와 변별력을 높이기 위해 산업계·학계 전문가로 위원회를 구성하고 문항 검수와 품질 향상 자문을 이끈다. 최신 기술 트렌드와 기업 현장 수요도 평가 기준에 반영할 방침이다.

서성일 KOSA 부회장은 "현장 목소리가 반영된 객관적이고 공신력 있는 평가 체계가 AI 인재 발굴·육성의 핵심"이라며 "KT와의 협력을 시작으로 우수한 AI 인재가 산업 현장에 원활히 공급될 수 있도록 생태계를 강화하고 국가 AI 경쟁력을 견인하겠다"고 말했다.