빙그레, 아이스크림 출고가 평균 8.2%↓…인기 품목 제외

링키바·구슬폴라포 등 4월 1일부터 적용

유통입력 :2026/03/19 10:10    수정: 2026/03/19 10:15

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

빙그레는 다음달 1일부터 일부 아이스크림 제품의 출고가를 인하한다.

19일 회사에 따르면 가격 인하 대상은 링키바, 구슬폴라포 키위&파인애플, 왕실쿠키샌드 피넛버터, 밀키프룻 2종, 로우슈거데이 2종, 냠 등이다. 품목별 인하율은 6~10%이며, 평균 인하율은 8.2%다.

서울 시내 한 편의점에 진열된 아이스크림

세부적으로는 링키바가 7%, 구슬폴라포 키위&파인애플과 냠이 각각 8%, 왕실쿠키샌드 피넛버터와 밀키프룻 2종이 각각 10%, 로우슈거데이 2종이 6% 인하된다.

빙그레 관계자는 “국제 정세 불안과 내수경기 침체 등으로 서민경제가 어려움에 처해있는 상황에서 정부의 물가 안정 기조에 동참하고자 인하를 결정했다”고 말했다.

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류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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