팅크웨어, 브랜드파워 20년 연속 1위

팅크웨어는 대표 브랜드 '아이나비'가 한국능률협회컨설팅이 조사한 '2026 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)'에서 내비게이션 부문 20년 연속, 블랙박스 부문 14년 연속 1위 브랜드로 각각 선정됐다고 19일 밝혔다.

올해로 28회를 맞이한 한국산업의 브랜드파워(K-BPI)는 국내 주요 산업의 제품 및 서비스 브랜드 경쟁력을 측정하는 지수로, 브랜드 인지도와 충성도 등을 종합 평가해 각 부문 1위를 발표한다.

팅크웨어 '아이나비' 내비게이션 부문 브랜드파워 20년 연속 1위 (사진=팅크웨어)

팅크웨어는 고객 요구를 반영한 혁신 기술과 프리미엄 품질을 기반으로 지속적인 성장을 이어가고 있다. 자율주행 플랫폼 기반의 객체 인식 AI 기술과 딥러닝 알고리즘을 적용한 블랙박스 제품군을 통해 주행 및 주차 환경에서의 인식 정확도를 높였다. 실시간 커넥티드 서비스를 강화해 사용자 편의성과 사고 대응력을 동시에 향상시켰다.

특히 '아이나비 비전AI' 기술을 탑재한 블랙박스 라인업은 누적 주행 데이터를 기반으로 객체 및 차량 번호판 인식 성능을 고도화했다. 주차 녹화 시 차량 접근 객체를 정밀하게 감지해 필요한 상황만을 선별 기록한다. 사고 발생 시에는 스마트폰 연동을 통해 충격 알림과 주요 정보를 즉시 전달해 신속한 대응을 지원한다.

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또한 팅크웨어는 업계 최초 브랜드 직영 매장 '아이나비 프리미엄 스토어'를 운영하며 블랙박스와 내비게이션은 물론 전자식 선쉐이드 '칼트윈 액티브', 공기청정기 '블루 벤트', 로봇청소기 '로보락' 등 다양한 제품을 직접 체험하고 상담·구매·장착·AS까지 원스톱으로 제공하고 있다.

팅크웨어 관계자는 "앞으로도 차별화된 기술력과 품질, 서비스 경쟁력을 바탕으로 브랜드 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.