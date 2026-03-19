세나, '도쿄 모터사이클 쇼' 참가

글로벌 팀 커뮤니케이션 업체 세나테크놀로지는 일본 도쿄에서 열리는 '도쿄 모터사이클 쇼 2026'에 참가해 아시아 시장 확대에 나선다고 19일 밝혔다.

세나는 오는 3월 27일부터 29일까지 사흘간 일본 도쿄 빅사이트에서 개최되는 '제53회 도쿄 모터사이클 쇼 2026'에 부스를 마련하고 모터사이클 통신 기술과 신제품 라인업을 대거 선보인다.

도쿄 모터사이클 쇼는 일본 내 최대 규모 모터사이클 산업 전시회다. 글로벌 브랜드 관계자와 아시아 지역 라이더들이 모인다. 세나는 일본을 포함한 아시아 전역의 고객 접점을 넓히고 브랜드 인지도를 공고히 한다는 방침이다.

작년 '도쿄 모터사이클 쇼 2025'에 참가한 세나테크놀로지 부스 (사진=세나테크놀로지)

현재 세나는 매출의 95% 이상을 유럽과 북미 등 해외 시장에서 창출하고 있다. 최근 일본과 동남아시아를 중심으로 아시아 라이딩 문화가 급격히 확산함에 따라, 기존 주력 시장을 넘어 아시아로 시장을 다각화하는 전략을 본격화하고 있다.

세나는 차세대 팀 커뮤니케이션 기기인 '60S EVO', '60X', '스파이더 X 슬림', 'R35' 등을 현장에서 공개한다. 극한의 주행 환경에서도 라이더 간 안정적인 연결성과 선명한 음성 전달력을 유지할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

오디오 브랜드 '보스'와 협력해 헬멧 내부 환경에 최적화된 오디오 경험을 구현하는 '사운드 바이 보스' 기술도 소개한다. 모터사이클 주행 시 발생하는 풍절음과 엔진 소음 등 환경에서도 음성 통신을 보다 명확하게 전달한다.

관련기사

김진연 세나 국내사업본부 전무는 "아시아 라이더들과 직접 소통하며 세나의 독보적인 기술력을 알릴 수 있는 무대"라며 "세계 라이딩 커뮤니케이션 시장을 선도하는 혁신 제품들을 직접 체험할 기회를 적극적으로 마련하겠다"고 전했다.

한편 세나테크놀로지는 '메시 인터콤' 기술을 바탕으로 전 세계 모터사이클 무선 통신 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 모터사이클 분야를 넘어 아웃도어 스포츠, 산업 현장 등 다양한 영역으로 팀 커뮤니케이션 플랫폼을 확장하고 있다.