UST, AI 로보틱스 리더 양성위해 ‘첨단로봇’ 전공 대학원생 모집

과학기술연합대학원대학교(UST)가 ‘첨단로봇(Advanced Robotics)’ 전공을 신설하고, 2026학년도 후기부터 신입생을 모집한다.

UST 플래그십으로 신설한 '첨단로봇' 전공은 한국기계연구원(KIMM) 스쿨이 주관하고 한국생산기술연구원(KITECH) 스쿨이 참여해 공동 운영한다.

UST 본관.(사진=UST)

UST 플래그십은 인공지능(AI), 첨단바이오, 양자 정보에 이은 네 번째 기획이다.

'첨단로봇' 전공은 첨단 AI 로봇 분야의 초격차를 선도하는 글로벌 최상위 AI 로보틱스 리더 양성을 목표로 한다.

한국기계연구원(KIMM) 스쿨은 로봇 설계, 메카트로닉스 등 하드웨어 기반의 시스템 심화 교육을 이끌고, 한국생산기술연구원(KITECH) 스쿨은 로봇 조작 및 이동 기술, 인간-로봇 상호작용 등을 소프트웨어 기반의 지능화 교육을 주도하며, 전공 설계 및 운영에 두 기관의 역량과 노하우가 융합된다.

교육과정은 하드웨어와 소프트웨어를 모두 마스터하는 ‘풀스택(Full-Stack) 로봇 연구자’ 양성을 위해 ‘로봇 시스템(Robot system)’과 ‘로봇 인공지능(Robot Intelligence)’ 두 축의 커리큘럼으로 운영된다. 학생들은 기초 공통과목 이수 후, 본인의 연구 방향에 맞춰 특정 트랙을 선택하거나 두 트랙을 융합하여 이수하는 구조로 전문성을 확장할 수 있다.

교과서 중심 학습을 탈피, 실전 기술 생태계 기반(Ecosystem-based Learning)의 학습자 중심 특론형 강좌가 운영된다.

또한, 대학에서 수행하기 어려운 거대 시스템 로봇과 초고난도 로봇 연구를 국가연구소의 최첨단 인프라와 역량을 활용한 문제 해결형 실전 프로젝트 수행(PBL), 산업체 겸임교원 참여 확대 등의 차별화된 교육을 실시한다.

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전공은 한국기계연구원이 총괄하는 ‘글로벌 톱 전략연구단(GT)’과도 직접 연계한다. 학생들은 국가 대형 R&D 프로젝트에 학생연구원 신분으로 참여, 안정적 학생지원 속에서 우리나라 최고 수준의 교수진 지도를 받는다. 세계 최고 수준의 논문 실적과 100여 건에 달하는 등록 지식재산권 등 축적된 연구성과를 활용한 글로벌 수준의 교육․연구 환경 속에서 역량을 기르게 된다.

UST 관계자는 "인건비 등 예산이 정부 과제에서 충당되기 때문에 전략적으로 소수 인력을 선발하게 된다"며 "오는 25일 후기 신입생 모집 공고를 낼 계획"이라고 말했다.