UST, 현장 연구자 165명 신임교원으로 영입

과학기술연합대학원대학교(UST)는 세계 상위 1% 연구자(HCR), 글로벌톱전략연구단장 등 24개 국가연구소 스쿨의 최고 수준 연구자 165명을 2026년 후기 신임교원(전임)으로 임용했다고 3일 밝혔다.

신임교원은 한국과학기술연구원(KIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국화학연구원(KRICT), 한국전기연구원(KERI), 한국건설기술연구원(KICT) 등에서 선발됐다. 신임교원 중 50% 이상이 만 40세 이하의 신진연구자로 구성됐다.

신임교원 중 5명은 모교인 UST 스쿨에서 박사학위를 취득한 졸업 동문이다.

UST 전경.(사진=지디넷코리아)

이에 따라 UST는 30개 국가 연구소에서 총 1,556명의 전임교원을 보유하게 됐다.

신임 주요 교원으로 장미 한국해양과학기술원(KIOST) 스쿨 교수는 UST-KIOST 스쿨 박사 졸업생이다. 환경·생태 분야에서 지난 11년간 피인용 횟수 전세계 상위 1%에 해당하는 논문을 발표했다. 클래리베이트 ‘2025년 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(HCR)'로 선정됐다.

박성규 한국재료연구원(KIMS) 스쿨 교수는 2025년 글로벌TOP전략연구단 선정 과제인 ‘초고감도 정밀 암 유전자 분석 연구단’단장이다. 소변·혈액으로 초미세 잔존 암세포를 신속하고 정확하게 조기진단(최대 99%)하는 원천기술을 개발했다. 2023년 40억 원 규모의 기술이전, 2024년 국가연구개발 우수성과 100선에 선정된 바 있다.

고경철 한국생명공학연구원(KRIBB) 스쿨 교수는 코로나19 팬데믹 당시 관련 대응 연구개발지원협의체 사무국장으로 국가전임상시험지원센터 설립에 앞장선 보건안보 전문가다.

이동근 한국과학기술정보연구원(KISTI) 스쿨 교수는 차세대 게임체인저 기술로 불리는 양자정보 분야 신진연구자다. 오류가 많은 중규모 단계 양자컴퓨팅(NISQ) 환경에서 계산 비용은 낮추면서도 정확도를 확보하는 ‘실용형 양자 알고리즘’ 설계 연구를 수행해왔다.

한편, UST는 후학 양성에 탁월한 기여를 한 114명을 ‘정년보장교원’으로 임용했다. 올해 처음으로 도입된 정년보장교원 제도는 UST 재직기간 10년 이상이면서 박사 졸업생을 3명 이상을 배출하고 우수한 연구 실적을 창출한 교원들이 대상이다.

강대임 총장은 “최고 수준 신진연구자와 첫 정년보장교원 대거 임용은 UST 교원풀이 다양한 세대에 걸친 국가연구소 최우수 연구자들로 확장됨을 뜻한다”며 “앞으로도 30개 국가연구소 스쿨의 최우수 연구자, 유일‧고유 연구 분야 전문가들을 교원으로 지속 임용해 세계 최고 수준의 가치 창출형 글로벌 R&D 인재를 양성할 것”이라고 밝혔다.