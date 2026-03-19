엔비디아 "베라 CPU, 88코어 단일 제품만 공급"

엔비디아가 올 하반기부터 공급할 자체 개발 CPU '베라(Vera)'를 단 한 종류만 공급할 것이라고 밝혔다. 18일(현지시간) 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 2026 행사 중 진행된 브리핑에서 이렇게 설명했다.

베라 CPU는 엔비디아가 현재 블랙웰 GPU와 함께 공급하는 '그레이스(Grace)' CPU 후속 제품이다. Arm IP(지적재산권) 기반으로 자체 개발한 올림푸스 코어 88개를 탑재했다.

엔비디아는 그레이스 CPU를 블랙웰 GPU 제어 등에 활용하고 따로 판매하지 않았다. 그러나 올해부터는 베라 CPU를 별도로 분리해 공급할 예정이다.

엔비디아 베라(Vera) CPU. Arm IP 기반 88코어를 탑재했다. (사진=엔비디아)

18일(현지시간) 미국 톰스하드웨어에 따르면, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 "베라 CPU는 단 한 종류(88코어)만 만들 것"이라고 설명했다. 인텔이나 AMD 등 기존 x86 프로세서 경쟁사 등과 달리 제품 라인업을 세분화하지 않겠다는 것이다.

젠슨 황 CEO는 "현재 데이터센터 수요가 소수의 하이퍼스케일러에 집중돼 있으며, 이들이 요구하는 것은 가장 빠른 컴퓨터"라고 밝혔다.

이어 "같은 제품을 대규모 생산하는 것이 제조와 검증, 그리고 소프트웨어 최적화 측면에서 훨씬 유리하며 단일 제품으로도 수십억 달러의 매출을 올릴 수 있다"고 덧붙였다.

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엔비디아는 베라 CPU를 단일 칩뿐 아니라 256개 CPU를 묶은 액체 냉각 랙 시스템 형태로도 제공할 계획이다.

이 시스템은 2만2000개 이상의 CPU 환경을 동시에 실행할 수 있어 대규모 AI 서비스 운영에 적합하다.