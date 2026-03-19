지난해 주춤한 아로마티카...글로벌 채널 확대로 성장 모색

아로마테라피 기반 스칼프&스킨케어 브랜드 아로마티카(대표 김영균, 이준호)가 지난해 글로벌 시장 확대를 위한 투자 영향으로 매출과 영업이익이 모두 감소했다.

해외 유통 채널 확대와 마케팅, 인력 투자 등이 단기적인 비용 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

아로마티카는 지난 13일 잠정 실적 공시를 통해 지난해 연간 실적을 발표했다. 매출액은 512억원으로 전년 대비 2.7% 감소했으며, 영업이익은 51억으로 9.1% 감소했다. 당기순이익은 46억원으로 전년 대비 3.4% 증가했다.

지난해 상반기 글로벌 중심으로 체질을 개선하기 위한 포트폴리오 재편 과정에서 일시적인 매출 조정을 겪었다는 설명이다. 다만 재무 구조 개선에 따른 영업 외 비용 감소로 당기순이익은 개선됐다.

아로마티카 베스트 셀러인 로즈마리 스칼프&헤어케어 제품군

회사는 하반기 들어 매출이 전년 동기 대비 회복세로 전환되며 연간 기준 안정적인 성장 기반을 마련했다고 평가했다. 올해는 원료 소싱부터 제조, 연구까지 모든 공정을 직접 수행하는 전 공정 수직계열화를 이룬 성과를 바탕으로 매출 성장과 수익성 개선을 목표로 한다는 계획이다.

글로벌 매출은 성장세를 보였다. 특히 3분기 및 4분기 매출이 전년 동기 대비 회복세를 보이고 있으며, 4분기 전체 매출액은 137억원으로 지난해 동기(126억원) 대비 9.4% 성장했다.

연간 글로벌 매출은 158억원으로 전년 대비 6.6% 증가했다. 이에 따라 글로벌 매출 비중은 30.8%로 전년(28.1%) 대비 2.7%p 상승했다. 특히, 중점시장인 미주 지역과 일본 시장의 매출이 각각 23.5%, 11.3% 성장하여 글로벌 매출성장을 견인했다.

이는 글로벌 마케팅 투자에 따른 가시적인 성과다. 아로마티카는 일본 돈키호테, 도큐핸즈, 앳코스메(@COSME) 등 글로벌 시장 핵심 채널에 신규 진출했으며 중동 엑스뷰티(X BEAUTY)에 입점하는 등 글로벌 각지에 본격적으로 판매 채널을 확장하고 있다.

올해 상반기에는 북미 대표 뷰티 채널 얼타 뷰티 온라인 및 동유럽 최대 리테일러 로스만 170개 오프라인 매장 입점을 확정했다. 하반기에는 미국 대형마트 체인 ‘타깃’ 600여개 오프라인 매장에 입점을 목표로 글로벌 매출 확대에 박차를 가한다는 계획이다.

제품 측면에서는 스칼프 케어 제품의 약진이 두드러졌다. 2025년 4분기 아마존 블랙 프라이데이･사이버 먼데이(BFCM) 기간 중 미국 및 유럽 주요 국가에서 스칼프 케어 대표 제품인 로즈마리 루트 인핸서가 아마존 이탈리아 1위, 독일 2위, 미국 3위를 기록하며, 글로벌 시장에서의 제품 경쟁력과 브랜드 인지도를 한층 강화했다.

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지난해 국내 매출은 주요 리테일 채널과 자사몰을 중심으로 안정적인 매출 흐름을 유지하며 전체 매출의 69.2%인 354억원을 기록했다. 이는 전년 동기(378억원)대비 6.3% 감소한 수치로, 국내 일부 온라인 채널의 구조조정 및 홈쇼핑 매출 감소의 영향이 있었다. 이는 중장기적으로 수익성 중심의 매출 구조를 구축하기 위한 전략의 일환으로, 기존 베스트셀러 제품과 아로마테라피를 기반으로 한 신제품을 중심으로 매출 확대를 위한 온·오프라인 통합 마케팅을 지속해 나갈 예정이다.

김영균 아로마티카 대표는 “지난해가 글로벌 중심 성장 전략으로 전환하는 ‘체질 개선의 해’였다면 올해는 매출, 이익 모두 플러스 성장 전환을 목표로 하고 있다”며, “미국, 유럽, 일본 등 글로벌 주요 시장 온·오프라인 유통 채널을 확장하며 균형 잡힌 성장 기반을 확보하는 한편, 국내에서도 체험형 플래그십 스토어를 중심으로 모든 소비자 접점에서 전방위 마케팅 체계를 구축해 나갈 예정이다”라고 밝혔다.