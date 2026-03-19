‘왕과 사는 남자’ 흥행에 영월 주목…단종 발자취 따라가는 숙소 5곳

조선 6대 임금 단종의 마지막 이야기를 담은 영화 ‘왕과 사는 남자’가 16일 기준 누적 관객 1370만 명을 돌파하며 흥행을 이어가는 가운데, 영화 인기에 힘입어 작품의 배경이 된 강원도 영월 역시 함께 주목받고 있다. 영화의 배경이 된 영월은 단종의 마지막 이야기가 깃든 장소다.

특히 영화의 흥행과 함께 단종의 고혼과 충신들의 넋을 기리는 영월의 대표 축제인 단종문화제에도 관심이 쏠리고 있다.

오는 4월 24일부터 26일까지 영월 장릉과 청령포, 동강둔치 일대에서 열리는 제59회 단종문화제에서는 유배 행렬 재현, 단종 국장 재현, 정순왕후 선발대회, 단종과 정순왕후 가례 등 다양한 프로그램이 펼쳐질 예정이다.

단종이 머물던 유배지 청령포의 집이 마치 작품 속 엄홍도를 연기한 ‘배우 유해진의 에어비앤비’ 같았다는 재치있는 관람평이 화제를 모으는 가운데, 청령포와 단종의 능인 유네스코 세계유산 영월 장릉 등 단종의 마지막 발자취를 따라 영화의 여운을 이어갈 수 있는 영월 에어비앤비 숙소 5곳을 소개한다.

별이 쏟아지는 산속 와이너리 독채 숙소

별이 쏟아지는 산속 와이너리 독채 숙소 (사진=에어비앤비)

강원도 영월 봉래산 해발 450m 고지에 자리한 이 숙소는 약 2,000평 규모의 와이너리 부지 안에 자리한 독채 통나무집이다. 청령포, 영월 장릉 등 주요 관광지에서 차로 약 20분 거리에 있어 영월 주요 명소를 둘러보기 좋다. 숙소 주변에는 산책로가 조성돼 있어 숲의 정취를 느낄 수 있으며, 밤에는 영월의 별빛을 감상하며 조용한 휴식을 즐길 수 있다. 호스트가 친환경 농법으로 직접 재배한 포도로 빚은 와인이 웰컴 드링크로 제공되는 점도 특징이다.

영월의 자연이 창 밖으로 펼쳐지는 독채 숙소

영월의 자연이 창 밖으로 펼쳐지는 독채 숙소 (사진=에어비앤비)

강원도 영월의 마대산 중턱에 자리한 이 숙소는 한 팀만 이용할 수 있는 2층 독채 주택으로, 245평 규모의 정원과 테라스를 갖추고 있으며 거실 창과 야외 테라스 너머로는 소백산맥의 경관이 넓게 펼쳐진다. 숙소 앞을 흐르는 옥동천에서는 물놀이와 피크닉을 즐길 수 있고, 영월의 대표 절경인 김삿갓 계곡도 차로 약 3분 거리에 있어 숙소 안팎에서 영월의 자연을 가까이에서 느끼며 머물기 좋은 공간이다.

동강 뷰가 돋보이는 독채 숙소

동강 뷰가 보이는 독채 숙소 (사진=에어비앤비)

영월의 한적한 마을에 위치한 이 숙소는 최대 4인까지 머물 수 있는 통나무집 형태의 독채 숙소다. 숙소 앞에는 동강이 흐르고 있어 강변 산책과 함께 영월의 자연을 가까이에서 즐길 수 있다. 실내에는 책과 보드게임, 빔프로젝터, 스피커 등이 마련되어 있어 숙소 안에서 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 혼자 또는 연인, 가족 단위 여행객들이 머물기 좋은 공간이다.

호스트가 직접 지은 통나무집 독채

호스트가 직접 지은 통나무집 독채 (사진=에어비앤비)

영월의 자연 속에 자리한 이 숙소는 호스트가 직접 지은 통나무집으로, 최대 8명까지 머물 수 있어 가족이나 친구들과 함께 이용하기 좋다. 차로 약 5분 거리에 위치한 선암마을의 ‘한반도 지형’에서는 강이 굽이치며 한반도 모양을 이루는 독특한 풍경을 감상할 수 있다. 숙소 뒤편 산에서는 산나물을 직접 채취할 수 있어 영월의 한적한 자연을 경험하기에 좋다.

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김삿갓 계곡 물소리와 함께하는 자연 속 힐링 펜션

김삿갓 계곡 물소리와 함께하는 자연 속 힐링 펜션 (사진=에어비앤비)

김삿갓 계곡 인근에 자리한 이 숙소는 자연 속에서 아늑한 시골 감성을 느낄 수 있는 공간이다. 숙소에는 조리도구와 식기가 갖춰져 있어 간단한 요리를 할 수 있고, 바베큐 시설도 있어 자연 속에서 여유로운 식사를 즐기기 좋다. 작은 매점도 함께 운영돼 필요한 식료품을 편리하게 구입할 수 있다. 차로 약 15분 거리에 있는 조선민화박물관은 국내 최초의 민화 전문 박물관으로, 다양한 민화 전시와 체험 프로그램도 운영해 영월 여행 중 색다른 문화 공간을 찾는 이들에게 제격이다.