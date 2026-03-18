아누아 ‘PDRN 캡슐 미스트’, 미국 아마존 1위..."출시 3개월만"

더파운더즈(각자대표 이선형, 이창주)가 전개하는 글로벌 뷰티 브랜드 아누아(ANUA)의 ‘PDRN 캡슐 미스트’가 지난 12일(현지시간) 미국 아마존 ‘페이스 미스트(Face Mists)’ 카테고리에서 판매 1위를 달성했다고 18일 밝혔다.

이번 성과는 지난 11월 북미 시장에 PDRN 캡슐 미스트를 처음 선보인지 약 3개월 만에 거둔 쾌거다. 아누아는 해당 카테고리에서 오랜 기간 상위권을 유지해 온 글로벌 메가 브랜드들을 제치고 정상에 오르며 북미 스킨케어 시장에서의 브랜드 경쟁력을 입증했다.

아누아 PDRN 캡슐 미스트는 아마존 ‘뷰티 & 퍼스널 케어(Beauty & Personal Care)’ 카테고리에서도 최고 49위를 기록하며 가파른 상승세를 기록 중이다. 올해 2월 현지 출시 행사를 기점으로 북미 소비자 대상 커뮤니케이션을 강화한 것이 순위 상승의 핵심 동력이 됐다.

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해당 제품은 PDRN·콜라겐·히알루론산을 담은 ‘수분광 캡슐’을 적용해 피부에 수분과 광채를 더하는 것이 특징이다. 성분과 효능을 중시하는 북미 소비자들의 니즈를 충족시키며 아마존 내 수많은 경쟁 제품 사이에서 빠르게 존재감을 확대하고 있다.

아누아 관계자는 “세계 최대 이커머스 플랫폼인 아마존에서 단기간에 카테고리 1위를 기록한 것은 아누아의 제품력이 북미 시장의 높은 기준을 충족시켰다는 것을 의미한다”며, “앞으로도 현지 소비자들과의 접점을 넓힐 수 있는 다양한 활동을 통해 북미를 비롯한 글로벌 시장에서 K-뷰티의 위상을 높여 나갈 방침이다”라고 밝혔다.