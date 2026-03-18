BAE시스템스, 미 U-2 정찰기 방어체계 지원 사업 수주

고도화하는 전장 환경에 맞춰 미 공군 U-2 정찰기의 방어체계 유지·개량 작업이 본격 추진된다.

영국 방산업체 BAE시스템즈는 미국 공군 U-2 정찰기에 탑재되는 AN·ALQ-221 첨단방어시스템(ADS) 지원·유지 사업을 수주했다고 18일 밝혔다.

이에 따라 BAE시스템스는 미 조지아주 로빈스 공군기지에서 U-2 전자전(EW) 체계에 대한 현장 기술지원과 정비를 맡고, 시스템의 안정적인 운용을 위한 유지·보수와 함께 새로운 위협에 대응하기 위한 소프트웨어 업데이트도 수행하게 된다.

BAE시스템즈가 美 U-2 정찰기에 탑재된 AN ALQ-221 첨단방어시스템(ADS)의 지원·유지 계약을 수주했다. (사진=BAE시스템즈)

AN·ALQ-221은 레이더 위협을 경고하고 전자방해 대응 기능을 제공해 U-2 조종사의 상황 인식과 생존성을 높이는 장비다. 장거리 센서와 기내 정보 처리 기능도 갖추고 있어, U-2가 위협이 큰 공역에서도 임무를 수행하며 핵심 정보·감시·정찰(ISR) 정보를 신속히 전달할 수 있도록 돕는다.

팀 앵귤러스 BAE시스템스 U-2 제품영역 총괄은 “U-2 첨단방어시스템은 BAE시스템스의 오랜 전자전 기술력의 연장선에 있다”며 “전자전 체계를 지속적으로 진화·현대화해 운용 전 기간 동안 최적의 성능을 유지하도록 지원하고 있다”고 말했다.

BAE시스템스는 U-2 첨단방어시스템을 60년에 걸친 운용 기간 동안 꾸준히 개량해 왔으며, 이는 U-2 현대화의 핵심 요소로 꼽힌다. U-2가 모듈형 설계와 개방형 항공전자 아키텍처를 채택하고 있는 만큼, BAE시스템스는 필요한 기능을 신속하게 개발·시험·배치해 작전 수요에 대응할 수 있다고 설명했다.

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회사 측은 U-2 방어체계의 지속적인 성능 개선 배경으로 전자전 분야 기술 축적과 전문 인력을 꼽았다. BAE시스템스는 오랜 기간 고도화된 위협에 대응하는 전자전 시스템을 설계·제조해 왔으며, 이를 바탕으로 차세대 전자전 역량 확보에도 속도를 내고 있다.

이번 AN·ALQ-221 지원·유지 사업은 BAE시스템스 내슈아 소속 전문 인력과 전담 현장 기술지원팀이 맡아 수행한다.