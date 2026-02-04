SK온, '방산' 공략…현대로템 이어 美·유럽 기업과 공급 논의

SK온이 방산용 배터리 시장 공략에 속도를 내고 있다. 현대로템을 고객사로 확보한 데 이어 미국, 유럽 기업들과 배터리 공급 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다.

4일 배터리 업계에 따르면 SK온은 현대로템의 차세대 무인 차량 'HR-셰르파' 등에 배터리를 공급 중인 것으로 알려졌다. 현대로템은 SK온 배터리를 탑재한 무인 차량을 실증 테스트 중인 것으로 전해졌다.

SK온은 미국 방산업체와도 인공지능(AI) 기반 무인 잠수정에 대한 배터리 공급 방안을 논의 중이다. 유럽 방산 기업과는 수직이착륙(e-VTOL) 기체 등 헬리콥터, 화물기 등에 대한 배터리 공급 논의를 타진한 것으로 알려졌다.

SK온이 개발한 Z폴딩 기술로 제조된 NCM9배터리

방산용 배터리는 높은 에너지 밀도와 고출력, 가벼운 무게 등의 특성이 요구된다. 작전에 필요한 기기 운용 시간을 최대한 확보하는 동시에 급가속과 기동력 등 장비 성능이 보장돼야 하기 때문이다. 운용 환경 특성상 강한 충격과 진동, 극한의 온도 변화 등에서도 안정적인 작동이 가능해야 한다는 조건도 따른다.

SK온은 파우치형 하이니켈 삼원계 배터리를 생산하고 있다. 상대적으로 에너지 밀도가 높으면서도 제한된 공간에 맞춰 배터리를 유연하게 탑재할 수 있다는 점에서 방산업계 수요가 나타난 것으로 분석된다.

업계에선 글로벌 군사용 배터리 시장이 2023년 26억 달러(약 3조 6천억원)에서 2030년 31억 달러(약 4조 3천억원)로 성장할 것으로 전망한다.