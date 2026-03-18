"못 걸으면 삶 무너진다…재활로봇 역할 커져"

초고령사회에서 고령자의 삶의 질을 좌우하는 핵심 요소로 '보행 능력'이 부각되고 있다. 단순 돌봄을 넘어 스스로 이동할 수 있는 능력을 회복시키는 것이 중요하다는 지적이다.

이상훈 큐렉소 연구소장은 17일 서울 코엑스에서 열린 '2026 로봇미래전략컨퍼런스'에서 "고령화로 뇌신경계·근골격계 환자가 급증하는 상황에서 독립 보행 능력은 개인의 삶의 질뿐 아니라 사회적 비용과도 직결된다"고 말했다.

이 소장은 보행 능력 저하가 심리적·사회적 문제로 이어진다고 설명했다. 그는 "혼자 움직이지 못하면 근력 저하와 낙상 위험이 커지고, 외부 활동이 줄어들면서 우울감과 자신감 저하로 이어진다"며 "결국 삶의 질 전반이 급격히 떨어진다"고 강조했다.

재활 과정에서의 한계도 짚었다. 기존 보행 재활은 낙상 위험 때문에 고강도 훈련이 어렵고, 치료 인력 부족으로 충분한 반복 훈련을 제공하기 어려웠다. 이 소장은 "재활은 반복과 강도가 중요한데 현실에서는 인력 의존 구조로 인해 치료 효과가 제한되는 문제가 발생한다"고 말했다.

이상훈 큐렉소 연구소장이 17일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '2026 로봇미래전략컨퍼런스'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아)

큐렉소는 이러한 문제를 해결하기 위해 보행재활 로봇 '모닝워크'를 개발했다. 해당 로봇은 발판 기반 보행 훈련과 체중 지지 구조를 결합해 환자가 안전하게 반복 훈련을 수행할 수 있도록 설계됐다.

이 소장은 "로봇이 낙상 방지와 반복 동작을 담당하면서 치료사는 환자 보행 패턴과 재활에 집중할 수 있다"며 "환자가 보다 적극적으로 훈련에 참여할 수 있는 환경이 된다"고 설명했다.

모닝워크는 환자 맞춤형 재활을 핵심으로 한다. 평지뿐 아니라 경사로, 계단 등 다양한 보행 환경을 구현하고, 환자의 상태에 따라 훈련 강도와 패턴을 조정할 수 있다. 또한 센서를 통해 보행 데이터를 수집·분석해 환자와 의료진에게 피드백을 제공한다.

최근에는 발 추진력을 측정해 보행 능력을 개선하는 기능도 추가됐다. 이 연구소장은 "환자가 발로 지면을 밀어내는 힘을 분석해 피드백을 제공하면 보행 속도와 보폭이 개선되는 효과가 나타났다"고 밝혔다.

임상 결과도 제시했다. 뇌졸중 환자의 경우 보행 속도 개선 등 유의미한 치료 효과가 확인됐으며, 이러한 성과를 바탕으로 국내에서는 2022년부터 로봇 보행재활 치료에 건강보험 수가가 적용되고 있다.

큐렉소 보행재활로봇 '모닝워크(MW-S200)' 시스템 (사진=큐렉소)

재활 로봇이 정서적 개선에도 기여할 수 있다는 점도 강조했다. 요양병원 적용 사례에서는 환자의 우울감 지수가 개선되는 경향이 나타났으며, 일부 환자는 장시간 훈련을 지속하려는 모습을 보였다고 설명했다.

이 소장은 "보행 경험 자체가 환자에게 동기와 자신감을 제공한다"며 "특히 만성기 환자에서도 일정 수준 기능 개선 가능성이 확인되고 있다"고 말했다.

향후 기술 방향으로는 AI와 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)를 활용한 재활 고도화를 제시했다. 환자의 보행 의도를 뇌 신호로 파악해 맞춤형 훈련을 제공하고, 축적된 데이터를 기반으로 최적의 치료 경로를 제시하는 방식이다.

이 소장은 "뇌졸중 환자는 6개월 이후 회복 속도가 급격히 떨어지는데, 데이터 기반 치료 경로를 통해 이를 개선하는 것이 목표"라고 설명했다.

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다만 제도적 한계도 지적했다. 그는 "재활은 급성기뿐 아니라 만성기까지 이어져야 하지만 현재 의료 보상 체계는 이를 충분히 반영하지 못하고 있다"며 "혁신적인 재활 기술이 현장에 확산되기 위해서는 제도적 지원이 필요하다"고 강조했다.

끝으로 이 소장은 "재활은 특정 시점이 아니라 전 생애에 걸쳐 이어지는 과정"이라며 "발병부터 회복, 일상 복귀까지 전주기를 지원하는 의료 로봇 생태계를 구축하는 것이 목표"라고 말했다.