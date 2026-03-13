에스피지, 큐렉소와 의료로봇 액추에이터 공급 MOU

에스피지는 큐렉소와 '의료용 로봇의 국산화 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 정밀 액추에이터 공급'에 관한 업무제휴 협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

에스피지는 큐렉소 의료로봇 사양에 맞춘 정밀 액추에이터를 우선 공급하고, 초정밀 제어를 위한 맞춤형 액추에이터 설계와 성능 개선을 위해 기술을 교류한다.

이재준 큐렉소 대표(왼쪽)와 여영길 에스피지 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=에스피지)

큐렉소는 로봇 시스템 요구 사양 제공과 성능 테스트 및 평가를 맡는다. 의료기기 규격에 부합하는 내구성·안전성 데이터를 공유하고 공동 마케팅과 홍보 활동도 추진한다.

여영길 에스피지 대표는 "큐렉소와 공동 연구·개발과 사업화 기회를 확대하고, 다양한 의료용 로봇에 적용될 고정밀·고강성 액추에이터 포트폴리오를 강화해 큐렉소와 함께 국산화 및 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.