OTT 모아, 한중 콘텐츠 교류 위한 ‘콘텐츠 생태계’ 구축 강조

아시아 콘텐츠 전문 OTT 모아(MOA)가 ‘2026 중국드라마산업컨퍼런스(CDC 2026)’에 한국 OTT 대표로 초청돼 한중 콘텐츠 협력 방안과 전략을 논의했다.

중국드라마제작산업협회가 주최하는 CDC 2026은 산업 주요 인사를 비롯해 약 2000여명의 관계자, 플랫폼, 제작사, 유통사가 대거 참여하는 권위 있는 전문 컨퍼런스다. 올해는 AI 기반 제작 산업과 ‘마이크로 숏폼’ 등 중국 내 최신 동향을 공유하고, 글로벌 플랫폼 간의 협력 가능성을 모색하는 자리로 평가받았다.

안해조 MOA 대표는 컨퍼런스에서 아이치이(iQIYI), 뷰(Viu) 등 글로벌 메이저 플랫폼들과 함께 패널로 참여해 한국 OTT 시장에 대해 “약 5000만 명의 인구 규모에도 불구하고, 글로벌 OTT와 로컬 플랫폼 간의 치열한 경쟁 체제를 갖춘 아시아에서 가장 역동적인 스트리밍 소비 시장”이라고 설명했다.

이어 “빠르게 변화하고 고도화되는 한국 시청자들의 패턴을 정확히 이해하는 것이 글로벌 협업의 핵심”이라고 강조했다.

안 대표는 또 단순한 콘텐츠 시청을 넘어선 콘텐츠 생태계 구축 중요성을 역설하며 MOA의 향후 비전을 제시했다. MOA는 현재 스트리밍 서비스를 넘어 팬들이 실시간으로 소통하고 즐길 수 있는 ‘복합 콘텐츠 생태계’ 구축을 목표로 하고 있다.

관련기사

안 대표는 “앞으로 팬들과의 유대 관계가 더욱 중요해질 것”이라며 “공동 마케팅과 부가 프로모션은 물론, 오프라인 팬 이벤트와 굿즈 제작 등을 통해 중국 드라마와 한국 팬을 잇는 강력한 생태계를 조성하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “한국 시청자들은 외국 콘텐츠에도 개방적이며, 글로벌 OTT와 로컬 플랫폼 간 경쟁이 치열해 늘 새로운 콘텐츠에 대한 수요가 존재한다”며 “한국 시장은 단순한 시청을 넘어, 작품이 인기를 얻으면 강력한 팬덤을 형성하고 온라인에서 활발히 논의되는 특징이 있다”고 덧붙였다.