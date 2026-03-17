SK인텔릭스, 웰니스 로봇 '나무엑스' OTA 업데이트

SK인텔릭스는 세계 최초로 선보인 웰니스 로보틱스 '나무엑스'에 사용자를 인식해 따라 이동하는 '팔로우 미' 등 신기능을 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 추가 적용한다고 17일 밝혔다.

'팔로우 미' 기능은 로봇이 사용자를 실시간으로 인식해 일정 거리를 유지하며 따라 이동하는 것이 특징이다. 와이파이 연결과 별도의 터치 없이 음성 명령만으로 제품을 동작하거나 이동시킬 수 있으며, 사용자가 "하이나무, 나를 따라와"라고 지시하면, 마치 반려동물처럼 사용자의 발 움직임을 인식해 뒤따라 이동한다.

'팔로우 미' 기능으로 사용자를 인식해 따라 이동하는 웰니스 로보틱스 나무엑스 'A1' (사진=나무엑스)

제품을 직접 옮기지 않더라도 사용자가 필요로 하는 공간에서 에어 솔루션을 통한 공기질 관리와 바이탈 사인 체크 등 다양한 웰니스 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있다. 청소기를 사용하거나 요리 시 발생하는 미세먼지 등 오염원을 집중적으로 관리하는 '에어 쉴드' 기능도 지원해 보다 효율적인 공기질 관리가 가능하다.

복약 알림 기능과 복약 여부를 확인할 수 있는 기능도 추가했다. 체온·맥박·산소포화도 등 사용자의 바이탈 사인 측정 결과에서 생체 이상 징후나 위험이 감지될 경우 지정된 보호자에게 알림을 전달하는 '푸시 기능'도 새롭게 적용했다.

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SK인텔릭스 관계자는 "나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어를 기반으로 스스로 학습하며 진화하는 '에이전틱 AI'"라며 "사용자 경험을 보다 고도화해 고객 일상을 더 건강하고 풍요롭게 만드는 통합 웰니스 플랫폼으로 발전해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 SK인텔릭스는 지난 3일 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26에서 공개한 '시큐리티' 기능과 긴급 상황 시 출동 서비스를 연계하는 '보안 경비 서비스', 생체 신호 및 개인 건강 기록을 통합 분석해 명상·영양·수면 케어 등 웰니스 솔루션을 제공하는 '헬스케어 챗봇' 서비스 등도 업데이트를 통해 순차적으로 선보일 계획이다.